Una Volkswagen Amarok fue encontrada parcialmente sumergida en el Arroyo del Gato, en Ringuelet, y el hallazgo terminó derivando en la detención de su propietario, quien había denunciado que la camioneta había sido robada horas antes.

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El vehículo fue localizado a la altura de 1 y 514, debajo de un puente, luego de que vecinos de la zona advirtieran su presencia y dieran aviso al 911. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Bonaerense, Bomberos del Cuartel La Plata y personal de Riesgos Especiales para determinar qué había ocurrido y descartar que hubiera personas dentro de la camioneta.

Por las dificultades para acceder hasta el lugar donde había quedado la Amarok, los equipos especializados utilizaron kayaks para aproximarse al vehículo e inspeccionar su interior y los alrededores.

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En un primer momento, los investigadores intentaron establecer si la camioneta había sido robada y posteriormente abandonada en el arroyo. La situación tomó otra dimensión cuando se conoció que poco antes del hallazgo el propietario había realizado una denuncia por robo en la comisaría Segunda de La Plata.

Según informó el portal platense 0221, el hombre había declarado que dos delincuentes lo habían abordado en 7 entre 32 y 33 y que, luego de intimidarlo, le habían sustraído la Amarok.

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FOTO: 0221.

Sin embargo, después de localizar la camioneta, los investigadores volvieron a entrevistarlo para reconstruir lo ocurrido. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por el medio platense, durante esa segunda declaración detectaron "diferentes relatos" e "incoherencias" respecto de la versión inicial.

Frente a las preguntas, el propietario terminó reconociendo que la camioneta había sido retirada con su consentimiento por personas conocidas.

Según el nuevo relato incorporado a la investigación, esas personas habrían sufrido un accidente mientras circulaban con la Amarok y terminaron dentro del Arroyo del Gato. Ante esa situación, el dueño habría decidido denunciar que el vehículo había sido robado para explicar su desaparición.

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La nueva versión fue comunicada al fiscal Álvaro Garganta, quien dispuso la aprehensión del propietario por el delito de "falsa denuncia". El hombre quedó a disposición de la UFI N° 11, la Defensoría N° 21 y el Juzgado de Garantías N° 6.

Ahora la investigación deberá determinar con precisión las circunstancias en las que la Amarok terminó dentro del Arroyo del Gato y qué ocurrió con las personas que, según la nueva declaración del propietario, circulaban con el vehículo al momento del accidente.