Ramiro Aristimuño, hermano Rodrigo, el intendente de Coronel Rosales, fue detenido este viernes acusado de balear a un hombre en una vivienda de Punta Alta durante un altercado.

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La policía informó que cerca de las 14 de este viernes (4 de septiembre) recibió un llamado al 911 dando aviso de un herido de arma de fuego en la calle. Al arribo del personal policial perteneciente a la Policía Comunal y la SUB DDI local, se entrevistan con la víctima, un hombre de 31 años.

El sujeto manifestó que minutos antes, habían golpeado la puerta de su casa de 11 de Septiembre al 100, y al atender observa a Aristimuño, alias “Rata”, de 42 años. El acusado, conocido de la víctima, le efectúa un disparo de arma de fuego el cual impactó en el muslo de su pierna izquierda. Luego, lo golpea en la cabeza con la culata del arma.

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El herido dijo poseer problemas de vieja data con Aristimuño (se habría tratado de una "disputa sentimental" relacionado con su actual pareja, una joven de 21 años). La víctima del disparo fue trasladada al Hospital sin riesgo de vida. Luego del hecho, el acusado del disparo se dio a la fuga en un auto color gris, propiedad de otra persona. Más tarde es visto por personal de la SubDDI Local, y en conjunto con móviles de la Jefatura comunal, lograron su aprehensión así como la de su cómplice, Matías Ballesteros, de 43 años.

Se secuestró el vehículo, tres armas de fuego, municiones, estupefacientes (marihuana y cocaína), una balanza de precisión y dinero en efectivo.

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Todos los involucrados fueron detenidos y llevados a la Comisaría local a la espera de la resolución judicial.

Allí detectaron además que Aristimuño registraba un pedido de captura vigente por robo calificado.

Antecedentes

En 2015 lo persiguieron 13 kilómetros desde la localidad bahiense de Grünbein hasta la ruta 51. Iba en un auto de alta gama con otra persona y le secuestraron droga y el arma reglamentaria de un guardiacárcel.

En 2016, Ramiro como "El Rata", esquivó a toda velocidad un control vehicular haciendo caso omiso a las voces de alto de los agentes. Se inició una persecución y Aristimuño terminó abandonando el auto no sin antes descartar una granada. El episodio no terminó ahí: Más tarde el delincuente irrumpió en una casa donde privó de la libertad a una familia amenazando con detonar una granada y matar a todos. Terminó entregándose y siendo detenido.

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En septiembre de 2017, lo detuvieron por golpear entre tres a un hombre y hacer disparos al aire en el barrio Albatros 27. En diciembre del mismo año, lo detuvieron por escapar de un control vehicular.

En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca lo absolvió en una causa por comercialización de drogas, junto con otros dos acusados. La decisión se produjo luego de que los jueces declararan nulo uno de los allanamientos realizados en 2019, operativo que había derivado en su detención. Tras la absolución, Aristimuño recuperó la libertad.