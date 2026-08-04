El exdiputado nacional oriundo de Mar del Plata y principal referente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) —gremio con fuerte peso en la Autopista Buenos Aires-La Plata y los corredores viales bonaerenses—, Facundo Moyano, fue detenido durante la madrugada de este martes tras protagonizar un escandaloso y violento episodio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El hecho se desencadenó cerca de las 5.00 en un edificio ubicado sobre la Avenida Del Libertador al 5400, en pleno corazón del barrio porteño de Belgrano. Dos alertas al 911 realizadas por vecinos y el encargado del inmueble dieron cuenta de una joven que salió corriendo desnuda hacia la calle en medio de gritos y pedidos de ayuda, mientras era perseguida por el sindicalista.

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Tras un despliegue en la zona, las fuerzas de seguridad lograron interceptarlos a pocas cuadras, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. En el lugar, la joven de 23 años manifestó ante los efectivos haber sido agredida físicamente por el dirigente.

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Debido al cuadro de crisis y estado de shock que presentaba, la mujer fue trasladada por profesionales de la salud al Hospital Pirovano para recibir atención médica y contención psicológica. En tanto, los reportes policiales iniciales indicaron que ambos se habrían encontrado “bajo los efectos de sustancias estupefacientes”.

Por su parte, el hijo del líder camionero Hugo Moyano fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Vecinal 13A, donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras se instruyen las primeras actuaciones del caso.

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