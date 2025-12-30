La Policía Bonaerense detuvo al presunto responsable del crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, la mujer de 44 años que fue degollada en plena calle en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, en el oeste del Conurbano bonaerense.

El detenido fue identificado como Manuel Alberto Norry, de 46 años, quien según el parte policial mantenía con la víctima “una relación sentimental conflictiva”. Por el momento, los investigadores descartan un intento de robo, ya que junto al cuerpo se encontraron todas sus pertenencias, entre ellas el celular y una cadenita de oro.

🚨 AHORA

UN DETENIDO POR EL CRIMEN DE JANET

- Fue capturado tras un operativo de la DDI La Matanza y el fiscal Carlos Arribas.

- Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/dT7f4Qjolb — Vía Szeta (@mauroszeta) December 30, 2025

El femicidio ocurrió alrededor de las 7.00 de la mañana del domingo, en Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña. Janet regresaba caminando a su casa tras haber salido a bailar cuando fue seguida y atacada directamente, sin que mediara discusión previa.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que el agresor cambia de dirección al verla y comienza a perseguirla, imágenes que resultaron claves para la investigación. Además, el comportamiento del perro de la víctima, que reconoció tanto a su dueña como al sospechoso, reforzó la hipótesis de un vínculo previo.

🚨 UNA CÁMARA CAPTÓ A LA MUJER CAMINANDO JUNTO A UN PERRO, Y AL SOSPECHOSO YENDO TRAS SUS PASOS PARA ATACARLA

- Janet Arotinco Palomino fue degollada y el criminal no le robó ninguna de las pertenencias.

- Investiga el homicidio el fiscal de La Matanza Carlos Arribas.

Tras reunir testimonios y analizar los registros fílmicos, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza logró ubicar y detener a Norry en su domicilio, ubicado en la calle Donato Savia, también en Lomas del Mirador.

El Ministerio Público Fiscal dispuso su traslado a una dependencia policial, donde permanece alojado a la espera de ser indagado. El caso generó conmoción en toda la provincia de Buenos Aires, en un nuevo hecho de violencia extrema contra una mujer.