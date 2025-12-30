Detuvieron al sospechoso del crimen de una mujer degollada en la calle en La Matanza
La víctima tenía 44 años. El ataque ocurrió a plena mañana del domingo en Lomas del Mirador. Descartan un robo y apuntan a un vínculo previo.
La Policía Bonaerense detuvo al presunto responsable del crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, la mujer de 44 años que fue degollada en plena calle en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, en el oeste del Conurbano bonaerense.
El detenido fue identificado como Manuel Alberto Norry, de 46 años, quien según el parte policial mantenía con la víctima “una relación sentimental conflictiva”. Por el momento, los investigadores descartan un intento de robo, ya que junto al cuerpo se encontraron todas sus pertenencias, entre ellas el celular y una cadenita de oro.
El femicidio ocurrió alrededor de las 7.00 de la mañana del domingo, en Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña. Janet regresaba caminando a su casa tras haber salido a bailar cuando fue seguida y atacada directamente, sin que mediara discusión previa.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que el agresor cambia de dirección al verla y comienza a perseguirla, imágenes que resultaron claves para la investigación. Además, el comportamiento del perro de la víctima, que reconoció tanto a su dueña como al sospechoso, reforzó la hipótesis de un vínculo previo.
Tras reunir testimonios y analizar los registros fílmicos, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza logró ubicar y detener a Norry en su domicilio, ubicado en la calle Donato Savia, también en Lomas del Mirador.
El Ministerio Público Fiscal dispuso su traslado a una dependencia policial, donde permanece alojado a la espera de ser indagado. El caso generó conmoción en toda la provincia de Buenos Aires, en un nuevo hecho de violencia extrema contra una mujer.
