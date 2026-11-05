Un joven de 21 años, identificado como el DJ que trabaja con L-Gante, fue detenido en General Rodríguez acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas y cocaína en el oeste del conurbano bonaerense. En el marco de los operativos también fueron arrestados otros tres hombres, mientras que un quinto sospechoso logró escapar.

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El detenido fue identificado como Tiziano Grandan Laihacar, conocido como "Tisi", quien tendría un estrecho vínculo con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

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La investigación incluyó varios allanamientos en los que se secuestraron 860 gramos de tusi (cocaína rosa), cuyo valor fue estimado en casi 26 millones de pesos. También incautaron un arma de fuego y otros elementos considerados de interés para la causa.

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Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), los integrantes de la banda trabajaban bajo la modalidad de delivery y ofrecían las sustancias en boliches, quintas y barrios cerrados del corredor oeste del conurbano.

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Las causas judiciales de L-Gante

Por otra parte, el cantante también enfrenta distintas causas judiciales. La más reciente se inició en agosto pasado, luego de que una mujer y su pareja lo denunciaran por presuntas amenazas. La presentación derivó en una orden de restricción.

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Además, a mediados de 2024, la Justicia le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de amenazas coactivas, amenazas calificadas, amenazas simples y daño.