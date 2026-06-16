Detuvieron en José C. Paz a una mujer acusada por el crimen de un gerente de la empresa de Martín Menem
La sospechosa, de 33 años, fue arrestada por la Policía de la Ciudad. La investigación apunta a un homicidio ocurrido en Almagro y la principal hipótesis es la de un ataque bajo la modalidad "viuda negra".
Una mujer de 33 años fue detenida este lunes en el partido bonaerense de José C. Paz, acusada de estar vinculada al crimen de Daniel Osorio Peñaloza, gerente general de GenTech, la empresa fundada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
La sospechosa fue identificada como Anabela Sabrina O. y quedó arrestada en un operativo realizado por la Policía de la Ciudad por orden de la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría, quienes llevan adelante la investigación.
El caso comenzó el domingo 8 de junio, cuando Osorio Peñaloza, de 46 años, fue hallado sin vida en su departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Almagro. En un primer momento, la causa fue caratulada como una muerte dudosa, aunque los resultados de la autopsia y nuevas pruebas llevaron a los investigadores a avanzar sobre la hipótesis de un homicidio.
Según trascendió, las cámaras de seguridad del edificio registraron movimientos que permitieron ubicar a la mujer detenida en el lugar durante las horas previas al hallazgo del cuerpo. A partir de esos elementos, la Justicia ordenó su captura.
Los investigadores trabajan sobre la posibilidad de que se haya tratado de un hecho bajo la modalidad conocida como "viuda negra", en la que una mujer establece contacto con la víctima para luego drogarla y cometer un robo. Sin embargo, la causa continúa en pleno desarrollo y todavía se buscan determinar las circunstancias exactas de la muerte.
Quién era Daniel Osorio Peñaloza
Nacido en Venezuela y contador público de profesión, Osorio Peñaloza desarrolló gran parte de su carrera en GenTech, firma dedicada a suplementos nutricionales y reconocida por ser proveedora oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.
Había ingresado a la empresa hace más de una década y, tras ocupar distintos cargos vinculados a la producción y el desarrollo, fue designado gerente general en 2019.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Menem expresó públicamente su pesar a través de las redes sociales.
"Es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos", escribió el dirigente libertario.
La investigación continúa para esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de la mujer detenida, mientras los peritajes y la recolección de pruebas siguen su curso.
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