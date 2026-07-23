Un efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense fue detenido en Olavarría, acusado de participar en un violento robo de una motocicleta ocurrido el pasado 12 de julio en la ciudad de Azul, donde la víctima recibió disparos cuando intentó recuperar el vehículo sustraído.

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La investigación, encabezada por la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul, permitió identificar a los presuntos responsables mediante tareas de inteligencia y el análisis de cámaras de seguridad.

Según la información fue publicada por el medio Noticias de Azul, una pareja sustrajo una motocicleta Honda GLH 150 cc de color azul en la intersección de las calles Prat y Caneva. Al advertir el robo, el propietario comenzó a perseguir a los delincuentes y logró alcanzarlos.

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En ese momento se produjo un forcejeo y, de acuerdo con la investigación, el hombre arrojó la moto al suelo y efectuó dos disparos con un arma de fuego contra la víctima, aunque afortunadamente los proyectiles no llegaron a impactarla. Luego volvió a tomar el rodado y escapó junto a su acompañante.

Las pesquisas permitieron identificar a los sospechosos como Aldana Bustos, de 32 años, y Gonzalo Bustos, de 24, quienes están acusados de haber participado en el asalto.

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La mujer fue detenida el 15 de julio, mientras que las tareas investigativas posteriores permitieron establecer que el segundo imputado se encontraba en Olavarría.

A partir de esa información, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul, en conjunto con efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría, concretó la detención de Gonzalo Bustos, quien fue localizado tras protagonizar un siniestro vial en esa ciudad.

De acuerdo con fuentes policiales, el detenido es agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, con jerarquía de Adjutor (Escalafón General), y presta servicios en la Unidad Penitenciaria N° 43 de La Matanza.

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El acusado permanece alojado en una dependencia policial, a la espera de ser trasladado para prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

La causa continúa bajo la órbita de la UFI N° 13 de Azul, que sigue adelante con la investigación para determinar todas las circunstancias del hecho.