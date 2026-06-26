Una mujer de 25 años, acusada de cometer múltiples estafas a través de Marketplace y otras plataformas digitales, fue detenida por efectivos de la Policía Federal Argentina en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín.

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De acuerdo con la investigación publicada por smnoticias.com, la imputada creaba perfiles falsos en redes sociales para contactar a vendedores de artículos de alto valor. Luego simulaba concretar la compra y enviaba comprobantes apócrifos de transferencias bancarias para hacer creer que el pago ya había sido realizado

Cuando las víctimas advertían que el dinero no se acreditaba, la mujer argumentaba que la demora era habitual y que el monto impactaría en sus cuentas dentro de las siguientes dos horas. Al mismo tiempo, insistía en retirar cuanto antes los productos por una supuesta urgencia, enviando un vehículo de una aplicación de transporte hasta los domicilios de los vendedores.

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Una vez que obtenía los bienes, desaparecía. Incluso, según la causa, enviaba mensajes burlones a los damnificados, como: "Antes de entregar algo tenés que asegurarte de recibir el dinero, saludos". Después eliminaba las conversaciones y bloqueaba a las víctimas para impedir cualquier reclamo.

La investigación permitió identificar a la sospechosa y la causa fue elevada a juicio. Sin embargo, cuando debía ser notificada del inicio del debate oral y público, se dio a la fuga. Ante esa situación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 ordenó su captura y encomendó la búsqueda a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal.

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Tras diversas tareas de inteligencia y análisis de datos, los investigadores establecieron que la mujer se ocultaba en un domicilio de Villa Ballester. Finalmente, fue localizada y detenida durante un operativo realizado en la vía pública, en las inmediaciones de las calles Paraná y Juan Bautista Alberdi.

La acusada quedó a disposición de la Justicia por el delito de estafa y fue alojada en la División Alcaidías – Anexo Cavia de la Policía Federal.

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