Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, cantante del Grupo Green, fue detenido en la madrugada de este jueves acusado de haber violado a una mujer de 43 años a comienzos de esta semana.

Ads

El arresto se realizó en su casa de Villa Fiorito, en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N.º 21 de La Matanza. Según publicó Infobae, el procedimiento fue realizado por personal de la DDI de La Matanza junto con el área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron el Volkswagen Suran del cantante, además de tres computadoras y dos teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa. El músico quedó aprehendido y se espera que sea indagado en las próximas horas.

Ads

La denunciante es una mujer conocida en redes sociales como “Dulce Lilian”, quien realiza transmisiones en plataformas como TikTok junto a artistas del ambiente tropical. La mujer declaró este miércoles ante la fiscal y ratificó la denuncia que había presentado el martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

Según la investigación, el presunto abuso habría ocurrido dentro del vehículo del cantante.

Ads

En paralelo, los investigadores buscan cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del auto. De acuerdo a fuentes del caso, ya se hallaron dos filmaciones que muestran los movimientos del vehículo y que ahora serán analizadas.

Además, la denunciante entregó la ropa interior que utilizaba la noche del hecho para que sea peritada por el Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense, con el objetivo de buscar material genético que pueda vincular al acusado.

En el marco de la causa, el Juzgado de Garantías N.º 5 de La Matanza dispuso también una restricción de acercamiento para que Torres no tenga contacto con la denunciante.