El caso conmociona al mundo del fútbol en la provincia de Buenos Aires. Una chica de 19 años denunció en la Justicia por abuso sexual a un futbolista de la reserva del Club Atlético Los Andes, quien ya fue desvinculado de la institución, y a otro amigo del deportista. "Estos son Sergio Nahuel Ojeda y Pablo Agustín Trinajstic: dos violadores. Me obligaron a tener relaciones sexuales con ellos sin mi consentimiento, no me dejaron salir del lugar y cuando quise intentarlo me forzaron aún más", relató la víctima que dio a conocer el caso por Instagram.

"Nunca pasó por sus cabezas frenar lo que estaban haciendo, a pesar de que me negaba", relató Constanza. Según consta en la denuncia que radicó en la comisaría 6ta. de Lomas de Zamora, todo ocurrió en la madrugada del domingo. De acuerdo a la denuncia, la joven había aceptado ir a tomar algo con uno de los jóvenes que es chofer, quien llegó acompañado por su amigo futbolista. "No me dejaron salir del lugar y cuando quise intentarlo me forzaron aún más", señaló la joven, quien denunció que fue "violada por turnos".

#Institucional La Comisión Directiva instrumentó a través de la @CalaDdhh la aplicación del #ProtocoloContraLaViolencia por los sucesos de público conocimiento sobre la denuncia por abuso sexual realizada hacia un jugador de Reserva de nuestro club https://t.co/sD7Mn4elqu pic.twitter.com/OTbA0YIMCP — Club Los Andes (@clublosandes) November 3, 2020

La fiscal María Delia Recalde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ordenó la detención de los sospechosos. El chofer fue arrestado en su casa, mientras que al futbolista lo aprehendieron en Adrogué. En tanto, el club Los Andes anunció a en un comunicado la "aplicación del Protocolo Contra la Violencia de Género por los sucesos de público conocimiento sobre la denuncia por abuso sexual". Y aclaró: "La Comisión Directiva comunica la desvinculación definitiva del futbolista".