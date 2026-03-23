Un hombre de 37 años fue detenido en el centro de Mar del Plata, acusado de asaltar un comercio y de estar vinculado a una seguidilla de robos similares ocurridos en el último mes y medio.

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El episodio más reciente se registró cerca de las 20:30 del domingo, en un local de la cadena “24hs”. Según fuentes policiales, el sospechoso ingresó al comercio, amenazó al empleado con un arma de fuego y se llevó 15.000 pesos en efectivo junto a mercadería, entre ellos cigarrillos y golosinas.

Tras el hecho, personal del Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI, que se encontraba realizando tareas de prevención en el microcentro, desplegó un operativo de búsqueda en base a la descripción del asaltante, quien vestía un buzo gris y llevaba una mochila negra.

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El sospechoso fue interceptado minutos después, luego de un breve seguimiento. Durante la requisa, los efectivos recuperaron la totalidad de los elementos robados, incluyendo 15 atados de cigarrillos, el dinero sustraído y varios chocolates, además de las prendas que habría utilizado para cometer el ilícito.

Atraparon en el centro a un ladron "serial" de kioscos 🔴



📲 Toda la información: https://t.co/e9f7iBAigB pic.twitter.com/47qJ1BZuJP — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) March 23, 2026

La rápida intervención policial permitió esclarecer el hecho casi en tiempo real, luego de que el robo fuera reportado al sistema de emergencias 911.

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A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron al detenido como Santiago Pacheno, quien estaría implicado en al menos otros cinco asaltos a kioscos cometidos entre febrero y marzo bajo una modalidad similar, según informó el medio local La Capital.

En todos los casos, el modus operandi consistía en ingresar a locales de atención permanente, amenazar a los empleados y sustraer dinero en efectivo y productos de rápida comercialización.

Tras su aprehensión, intervino el fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso la apertura de una causa por robo en flagrancia. Asimismo, ordenó el traslado del acusado a la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación judicial.