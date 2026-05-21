Un elefante marino que había generado sorpresa y preocupación en Ensenada fue finalmente devuelto al mar este miércoles, luego de un operativo que se extendió durante más de 24 horas y que demandó un importante trabajo coordinado entre rescatistas y especialistas.

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El ejemplar, un macho subadulto, había sido encontrado en una zona urbana de Isla Santiago, lejos de su hábitat natural y sin posibilidad de regresar por sus propios medios. Con el correr de las horas, el animal llegó incluso a acercarse a sectores próximos a una ruta, situación que encendió las alarmas por el riesgo tanto para él como para los automovilistas.

Apareció un elefante marino en las calles de Ensenada, provincia de Buenos Aires. El animal ya fue rescatado y trasladado por personal de Fauna bonaerense y de la Fundación Temaikèn.



📹 Vía @Hechosanderecho pic.twitter.com/cZmtiyujXD — Corta (@somoscorta) May 20, 2026

La presencia del elefante marino se viralizó rápidamente en redes sociales a partir de videos y fotos donde se lo veía en plena vía pública, junto a autos y vecinos que observaban sorprendidos el tamaño del animal.

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Ante esta situación, intervino el Nodo Fluvial de la Red de Varamientos de la provincia de Buenos Aires, junto con la Red Federal de Varamientos de Mamíferos Marinos y equipos especializados de rescate, entre ellos la Fundación Temaikén.

Según informaron oficialmente, el operativo requirió medidas especiales para evitar que el animal sufriera estrés o se desplazara nuevamente hacia zonas peligrosas. Para lograr el traslado, montaron una estructura de contención que permitió guiarlo de manera controlada hasta un vehículo adaptado.

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🦭 Hermoso Final 🦭

Ya está de vuelta en el mar 🌊

Los elefantes marinos pueden estar semanas fuera del agua sin problema sea por muda, descanso, etc 🩶

Este bicho estaba perdido lejos de su hábitat, en plena calle, estresado y en peligro.

El operativo fue para contenerlo sin… https://t.co/Zttw49C9AS pic.twitter.com/gjDQR8LawQ — Bichos Argentos (@bichoargentum) May 20, 2026

Recién después de varias horas consiguieron que el elefante marino ingresara al transporte. Desde allí fue llevado hacia una reserva de ambiente costero marino de la provincia de Buenos Aires, donde finalmente fue liberado durante la madrugada y pudo regresar al mar.

De acuerdo con medios locales, el animal habría salido desde la costa del Río de la Plata para descansar y ya había sido visto en la zona el día anterior. Sin embargo, la situación tomó mayor repercusión cuando terminó bloqueando parcialmente el tránsito y atrayendo a decenas de curiosos.