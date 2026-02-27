El Senado de la Nación tratará este viernes la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil. La votación es la última actividad de las sesiones extraordinarias antes del discurso de apertura de Javier Milei en el Congreso, que tendrá lugar el domingo 1 de marzo.

La sesión comenzará a las 11.00 y el oficialismo contaría con apoyos para convertir en ley ambos proyectos. La reforma laboral fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en su momento. En cuanto al Régimen Penal Juvenil, la Cámara de Diputados la aprobó hace dos semanas con 149 apoyos y 100 rechazos.

Vale destacar que el proyecto de flexibilización laboral, que volvió en segunda revisión y será la última a tratar durante la jornada, implica aceptar el cambio realizado por Diputados -sobre licencias médicas- o dejar el texto tal como aprobó la Cámara Alta en la madrugada del 12 de febrero pasado.

Se prevé una jornada caliente en las afueras del parlamento, donde organizaciones sociales, políticas y sindicales, trotskistas se congregarán para protestar. El Gobierno volverá a desplegar un amplio operativo de seguridad.

