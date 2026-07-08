Día de la Independencia en La Matanza: Todas las actividades para este 9 de julio
Según informó el Municipio, este año los vecinos podrán disfrutar del tradicional desfile patrio, una megaexposición de más de 300 autos, un paseo gastronómico, la feria matancera con más de 150 emprendedores locales y diferentes espectáculos, en la localidad de González Catán.
El ejecutivo matancero organizó una serie de festejos de este jueves 9 de julio. Las actividades se desarrollarán de 10.00 a 17.00, en la intersección de Simón Pérez y Patagonia, en González Catán.
“Quienes se acerquen podrán disfrutar del tradicional desfile patrio del que participarán varias de las entidades que hacen a nuestra comunidad. Además, este año contará también con una gran muestra automotor que incluirá más de 300 vehículos en exposición para que puedan ver, conocer y disfrutar de los históricos automóviles", se informó oficialmente.
Además, habrá food trucks con diversas opciones gastronómicas y más de 150 emprendedores del distrito, que ofrecerán una gran variedad de productos artesanales de todo tipo.
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