El ejecutivo matancero organizó una serie de festejos de este jueves 9 de julio. Las actividades se desarrollarán de 10.00 a 17.00, en la intersección de Simón Pérez y Patagonia, en González Catán.

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“Quienes se acerquen podrán disfrutar del tradicional desfile patrio del que participarán varias de las entidades que hacen a nuestra comunidad. Además, este año contará también con una gran muestra automotor que incluirá más de 300 vehículos en exposición para que puedan ver, conocer y disfrutar de los históricos automóviles", se informó oficialmente.

Además, habrá food trucks con diversas opciones gastronómicas y más de 150 emprendedores del distrito, que ofrecerán una gran variedad de productos artesanales de todo tipo.

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