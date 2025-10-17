Al conmemorarse este viernes el ochenta aniversario del histórico 17 de Octubre de 1945, fecha en que los obreros se movilizaron hasta la Plaza de Mayo para reclamar la libertad del por entonces coronel Juan Domingo Perón, el PJ realizará una masiva movilización hasta San José 1111, para celebrar el Día de la Lealtad junto a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner donde cumple prisión domiciliaria.

Una de las consignas será "Liberamos a Perón, liberemos a Cristina", y bajo la misma las diferentes organizaciones políticas, sociales y sindicales se harán presentes a partir de las 17.00 en el barrio de Constitución.

De esta manera, ratificarán el respaldo incondicional a Cristina Fernández, y reiterarán la denuncia sobre lo que consideran un acto de “proscripción política” contra su líder .

