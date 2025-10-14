Se viene el Día de la Madre y en Supermercados Coto se encuentra el regalo perfecto para sorprender y homenajear a mamá en esta fecha tan especial.

Entre las opciones destacadas se halla la colección de indumentaria de mujer que tiene opciones para todos los estilos y ocasiones con prendas cómodas para el día a día, básicos para armar looks versátiles, accesorios que complementan el outfit y tendencias de esta nueva temporada primavera-verano.

Además, hasta el jueves 16 de octubre en las sucursales físicas y en su tienda online Coto Digital, los clientes podrán encontrar las siguientes promociones y descuentos especiales para celebrar este Día de la Madre:

30% de descuento en un pago en indumentaria de mujer.

Hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados o hasta 25% de descuento en un pago con Comunidad Coto en productos seleccionados de electro.

12 cuotas sin interés con bancos seleccionados o hasta 35% de descuento en un pago con Comunidad Coto en bicicletas SPX seleccionadas.

30% de descuento en productos seleccionados de librería.

