Las 62 Organizaciones Peronistas realizarán este martes un acto por el Día de la Militancia. La convocatoria fue realizada por la Mesa de Conducción Nacional y contará con la presencia de sus principales autoridades, entre ellas José Ibarra, secretario general; Rubén Ledesma, de la Secretaría de Acción Política; y Rubén Grimaldi, secretario de Interior.

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Además, la organización invitó especialmente al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, a participar de la actividad que tendrá lugar a las 17.00 en la Federación del Box, ubicada en Castro Barros 75, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Día de la Militancia Peronista se conmemora cada 17 de noviembre en recuerdo del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, luego de 17 años de exilio.

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Axel Kicillof pasará la jornada en La Plata, y el massismo lo hará en San Fernando, con un acto junto al Peronismo Federal.

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