Este 11 de febrero, Santos Lugares, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, vive una de sus jornadas más convocantes: el Día de la Virgen de Lourdes, patrona de la localidad y de la Diócesis de San Martín. Desde temprano, cientos de vecinos y peregrinos se acercan al santuario ubicado sobre la avenida La Plata al 3700, a pocas cuadras de la estación del Tren San Martín, para participar de las celebraciones religiosas.

La histórica gruta de Lourdes, réplica de la original francesa, vuelve a ser el corazón de la jornada. Allí se celebran misas, bendiciones y momentos de oración que se extienden hasta la noche, cuando está prevista la tradicional procesión por las calles del barrio.

La fecha recuerda la aparición de la Virgen María en 1858 en la ciudad de Lourdes, Francia. Según la tradición católica, la joven Bernadette Soubirous afirmó haber visto a una mujer vestida de blanco con quien rezó en reiteradas ocasiones. A partir de ese hecho nació una de las devociones marianas más extendidas del mundo.

La llegada de la Virgen a Tres de Febrero

La presencia de la Virgen de Lourdes en Santos Lugares comenzó a consolidarse a principios del siglo XX. En septiembre de 1915 se inició la construcción de la gruta, que fue finalizada y bendecida en marzo de 1916. En 1921 se colocó una imagen traída desde Lyon, realizada en hierro fundido, que con el tiempo se convirtió en símbolo de la fe local.

El crecimiento de la devoción impulsó luego la construcción del templo. La piedra fundamental fue bendecida en 1922 y la iglesia, ampliada en distintas etapas, quedó concluida en 1967. Hoy es uno de los puntos religiosos más emblemáticos del Oeste bonaerense.

Cronograma de las Fiestas Patronales

Las actividades comenzaron el martes 10 por la noche con un homenaje a la Virgen y la misa de apertura en la gruta.

Este miércoles 11 el cronograma incluye celebraciones durante toda la jornada:

07:00 | Misa (Templo Inferior)

08:00 | Misa (Templo Superior)

09:00 | Misa (Templo Inferior)

09:00 | Misa (Gruta)

10:00 | Misa (Templo Superior)

11:00 | Misa y bendición de niños (Gruta y procesión por las calles)

12:00 | Misa (Templo Inferior)

13:00 | Misa (Templo Superior)

14:00 | Misa (Gruta)

15:00 | Misa por las mujeres embarazadas y quienes buscan ser madres (Templo Inferior)

16:00 | Misa por trabajadores y desocupados (Templo Superior)

16:00 | Bendición de enfermos (Gruta)

17:00 | Misa Asuncionista (Templo Inferior)

18:00 | Misa por el respeto a la mujer y el fin de la violencia de género (Templo Superior)

18:00 | Misa (Gruta)

19:00 | Bendición de enfermos (Gruta)

19:00 | Solemne concelebración en honor a la Virgen de Lourdes, patrona de la Diócesis de San Martín (Templo Inferior)

20:00 | Misa por las víctimas de la inseguridad (Templo Superior)

21:15 | Procesión por las calles

22:30 | Misa de clausura (Gruta)

Cada año, la celebración convoca no solo a vecinos de Tres de Febrero, sino también a fieles de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires que llegan para agradecer, pedir o simplemente acompañar. En un contexto social complejo, la jornada vuelve a ser un punto de encuentro y de fe para toda la comunidad del Oeste.