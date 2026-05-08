Este 8 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay. Miles de fieles participan de las actividades organizadas en la Basílica de Luján para homenajear a una de las advocaciones marianas más populares del país.

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La celebración tiene su origen en el siglo XVII y está vinculada al llamado “Milagro de Luján”, ocurrido en 1630, cuando una carreta que trasladaba una imagen de la Virgen quedó detenida a orillas del río Luján y, según la tradición católica, sólo pudo continuar su viaje cuando bajaron la imagen. Ese hecho fue interpretado como una señal de que la Virgen quería quedarse en ese lugar.

Con el paso de los años, la devoción creció hasta convertirse en una de las manifestaciones religiosas más importantes de la Argentina. En 1887, el Papa León XIII coronó a la imagen como “Nuestra Señora de Luján”, fecha que dio origen a la festividad del 8 de mayo.

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Cómo son las celebraciones en Luján

Desde el Santuario invitaron a los fieles a participar de las actividades previstas para el Día de la Virgen bajo el lema: “María de Luján, haznos instrumentos de paz”.

Los festejos comenzaron el jueves 7 de mayo por la noche con una vigilia de oración. A las 22.00 hubo cantos a la Virgen y luego se realizó el tradicional “Rosario de luces”. Ya a la medianoche, el Coro Municipal “Ernesto Storani” y el Coro de Niños participaron del saludo a la Virgen dentro de la Basílica.

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Este viernes 8 de mayo las actividades continúan con la oración de Laudes a las 7.30 y luego se celebran misas durante toda la jornada en los mismos horarios de los domingos: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 y 19.00.

La misa central de las 15.00 es presidida por Jorge Eduardo Scheinig junto al obispo auxiliar Mauricio Landra.

Además, durante la jornada se rezará especialmente “por la paz mundial y por el pueblo argentino”, y también habrá oraciones en acción de gracias por la vida y el magisterio del Papa Francis.

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Según datos históricos, la pequeña imagen original de la Virgen mide apenas 38 centímetros y se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos religiosos más importantes del país. La Basílica de Nuestra Señora de Luján recibe cada año a miles de peregrinos de distintos puntos de la Argentina.