Cronograma de actividades por el Día del Niño en Tigre:

Ads

SÁBADO 15:

- Gonzo Payaseando - 14 hs en el Museo Casa Sarmiento (río Sarmiento y arroyo Reyes, Delta de Tigre)

Ads

- Circu UDAI - 15 hs en la Plaza Soldado Luís Pereyra (Bartolomé Mitre, esquina Mozart, Villa La Ñata -Dique Luján-)

Ads

DOMINGO 16:

- Aventuras Perrunas - 15 hs en el Teatro Pepe Soriano (Ituzaingó 2950, Benavídez)

- Patata Voladora - 15 hs en el Auditorio Municipal Raúl “Ruso” Wildemer (Avellaneda esquina Blandengues, Ricardo Rojas)

Ads

- Un Dulce Cielito - 15 hs en la Plaza La Amistad (Garmendia esquina Ituzaingó, Benavídez)

- Pichiculúndios - 15 hs en la Plaza Hipólito Yrigoyen (Avenida Hipólito Yrigoyen esquina Pasteur, El Talar)

- Circu UDAI - 15 hs en la Plaza Mariano Moreno (Avenida La Paloma esquina Monteagudo, barrio La Paloma -General Pacheco-)

- Pitipá - 15 hs en la Plaza El Principito (Hernán Cortés esquina Félix Frías, barrio Almirante Brown -El Talar-)

- Molina y Guzmán Circus - 15 hs en la Plaza Ángel Pacheco (Santiago del Estero esquina Entre Ríos, General Pacheco)

- Leyendeltas - 15 hs en la Plaza Soldado de Malvinas (Martín Coronado esquina Sacristi, barrio Las Tunas -General Pacheco)

- No Dejen de Mirar… Nos - 15 hs en la Plaza Sarmiento (Belgrano esquina Necochea, Troncos del Talar)

- La Magia de Imaginar - 15 hs en la Plaza Niño Dios (Castiglioni esquina Matheu, Rincón de Milberg)

- La Troupé de Momo - 15 hs en la Plaza Guazú Nambi (Avenida Juán Agustín Garcia y José Paiva, Nuevo Delta)

- Juegos Salpicados - 15 hs en la Plaza José Hernández (Sarmiento esquina Güiraldez, Tigre centro)

- Planeta Angosto - 15 hs en la Plaza Héroes de Malvinas (Ruperto Mazza esquina Luís Pereyra, Tigre centro)

- Cuentos del Río - 15 hs en la Plaza Aviadores de Malvinas Chacabuco esquina Sargento Cabral, Don Torcuato)

- Momento Circo - 15 hs en la Plaza Alvear (Manuel Estrada esquina Camacuá, Don Torcuato).