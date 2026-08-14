Día del Niño en Tigre: Cronograma de actividades para el fin de semana
El Municipio de Tigre celebrará las infancias en todas las localidades del distrito: Desde el área de Cultura se organizó este sábado 15 y domingo 16 de agosto una nutrida agenda de espectáculos gratuitos para la comunidad en distintos espacios del territorio.
Cronograma de actividades por el Día del Niño en Tigre:
SÁBADO 15:
- Gonzo Payaseando - 14 hs en el Museo Casa Sarmiento (río Sarmiento y arroyo Reyes, Delta de Tigre)
- Circu UDAI - 15 hs en la Plaza Soldado Luís Pereyra (Bartolomé Mitre, esquina Mozart, Villa La Ñata -Dique Luján-)
DOMINGO 16:
- Aventuras Perrunas - 15 hs en el Teatro Pepe Soriano (Ituzaingó 2950, Benavídez)
- Patata Voladora - 15 hs en el Auditorio Municipal Raúl “Ruso” Wildemer (Avellaneda esquina Blandengues, Ricardo Rojas)
- Un Dulce Cielito - 15 hs en la Plaza La Amistad (Garmendia esquina Ituzaingó, Benavídez)
- Pichiculúndios - 15 hs en la Plaza Hipólito Yrigoyen (Avenida Hipólito Yrigoyen esquina Pasteur, El Talar)
- Circu UDAI - 15 hs en la Plaza Mariano Moreno (Avenida La Paloma esquina Monteagudo, barrio La Paloma -General Pacheco-)
- Pitipá - 15 hs en la Plaza El Principito (Hernán Cortés esquina Félix Frías, barrio Almirante Brown -El Talar-)
- Molina y Guzmán Circus - 15 hs en la Plaza Ángel Pacheco (Santiago del Estero esquina Entre Ríos, General Pacheco)
- Leyendeltas - 15 hs en la Plaza Soldado de Malvinas (Martín Coronado esquina Sacristi, barrio Las Tunas -General Pacheco)
- No Dejen de Mirar… Nos - 15 hs en la Plaza Sarmiento (Belgrano esquina Necochea, Troncos del Talar)
- La Magia de Imaginar - 15 hs en la Plaza Niño Dios (Castiglioni esquina Matheu, Rincón de Milberg)
- La Troupé de Momo - 15 hs en la Plaza Guazú Nambi (Avenida Juán Agustín Garcia y José Paiva, Nuevo Delta)
- Juegos Salpicados - 15 hs en la Plaza José Hernández (Sarmiento esquina Güiraldez, Tigre centro)
- Planeta Angosto - 15 hs en la Plaza Héroes de Malvinas (Ruperto Mazza esquina Luís Pereyra, Tigre centro)
- Cuentos del Río - 15 hs en la Plaza Aviadores de Malvinas Chacabuco esquina Sargento Cabral, Don Torcuato)
- Momento Circo - 15 hs en la Plaza Alvear (Manuel Estrada esquina Camacuá, Don Torcuato).
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