Día del Periodista Balcarceño: quién fue Héctor “Beto” Vuotto, homenajeado por su trayectoria en la prensa local
El 4 de octubre se conmemoró en Balcarce una fecha especial para el periodismo de la ciudad, en reconocimiento a la figura de Héctor Heriberto “Beto” Vuotto y a quienes ejercen la profesión en la comunidad.
El 4 de octubre se conmemoró el Día del Periodista Balcarceño, una fecha que rinde homenaje a Héctor Heriberto “Beto” Vuotto, reconocido por su vínculo con la historia del periodismo y la comunicación de la ciudad.
La jornada busca también reconocer a los periodistas que diariamente trabajan desde radios, diarios, portales, canales y otros medios, con la tarea de informar sobre los acontecimientos de la comunidad.
La fecha representa así un doble reconocimiento: mantener presente la figura de “Beto” Vuotto y destacar el trabajo cotidiano de quienes ejercen el periodismo en Balcarce.
Desde los distintos medios, los trabajadores de prensa aportan sus miradas y contribuyen a acercar a los vecinos información sobre lo que ocurre en la ciudad.
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