El 4 de octubre se conmemoró el Día del Periodista Balcarceño, una fecha que rinde homenaje a Héctor Heriberto “Beto” Vuotto, reconocido por su vínculo con la historia del periodismo y la comunicación de la ciudad.

Ads

La jornada busca también reconocer a los periodistas que diariamente trabajan desde radios, diarios, portales, canales y otros medios, con la tarea de informar sobre los acontecimientos de la comunidad.

La fecha representa así un doble reconocimiento: mantener presente la figura de “Beto” Vuotto y destacar el trabajo cotidiano de quienes ejercen el periodismo en Balcarce.

Ads

Desde los distintos medios, los trabajadores de prensa aportan sus miradas y contribuyen a acercar a los vecinos información sobre lo que ocurre en la ciudad.

Ads