Día del Periodista: un comunicador de Canal 4 Ezeiza destacó el rol de los medios locales y saludó a sus colegas
En el marco del Día del Periodista, Damián Eduardo Celiz envió un mensaje de reconocimiento a los trabajadores de la comunicación y puso en valor la tarea que realizan los medios de Ezeiza para mantener informada a la comunidad.
Con motivo del Día del Periodista, el comunicador e integrante de Canal 4 Ezeiza, Damián Eduardo Celiz, hizo llegar un saludo a sus colegas y destacó la importancia del trabajo que desarrollan los medios de comunicación locales.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Celiz expresó su reconocimiento a quienes trabajan en televisión, radio, medios gráficos y plataformas digitales, con una mención especial para las radios y diarios de la ciudad.
“Quiero hacer llegar un afectuoso saludo a todos los colegas periodistas en su día, especialmente a quienes desarrollan su labor en Ezeiza”, señaló.
Además, remarcó el papel que cumplen los trabajadores de prensa en la vida cotidiana de la comunidad. “Gracias al compromiso y esfuerzo de cada uno de ustedes, es posible mantener informada a la comunidad de Ezeiza y sus alrededores”, afirmó.
En el cierre de su mensaje, Celiz destacó su pertenencia al ámbito de la comunicación y manifestó: “En este día tan especial, me siento orgulloso de ser comunicador y de formar parte de este gran grupo de profesionales que trabajan diariamente para informar con responsabilidad y dedicación”.
Finalmente, agradeció la labor de sus colegas y les deseó un feliz Día del Periodista.
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