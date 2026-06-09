Con motivo del Día del Periodista, el comunicador e integrante de Canal 4 Ezeiza, Damián Eduardo Celiz, hizo llegar un saludo a sus colegas y destacó la importancia del trabajo que desarrollan los medios de comunicación locales.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Celiz expresó su reconocimiento a quienes trabajan en televisión, radio, medios gráficos y plataformas digitales, con una mención especial para las radios y diarios de la ciudad.

“Quiero hacer llegar un afectuoso saludo a todos los colegas periodistas en su día, especialmente a quienes desarrollan su labor en Ezeiza”, señaló.

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Además, remarcó el papel que cumplen los trabajadores de prensa en la vida cotidiana de la comunidad. “Gracias al compromiso y esfuerzo de cada uno de ustedes, es posible mantener informada a la comunidad de Ezeiza y sus alrededores”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, Celiz destacó su pertenencia al ámbito de la comunicación y manifestó: “En este día tan especial, me siento orgulloso de ser comunicador y de formar parte de este gran grupo de profesionales que trabajan diariamente para informar con responsabilidad y dedicación”.

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Finalmente, agradeció la labor de sus colegas y les deseó un feliz Día del Periodista.