En el marco del Día del Periodista, la Escuela Secundaria N° 10 de Claromecó abrió sus puertas para una jornada de reflexión sobre la comunicación y el compromiso con la información. La invitada fue la periodista Patricia Minuto, quien compartió con estudiantes y docentes parte de su trayectoria profesional y su mirada sobre el ejercicio del periodismo.

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Durante el encuentro, la comunicadora repasó sus experiencias en distintos medios y abordó los desafíos que enfrenta la profesión en la actualidad. También destacó la responsabilidad de informar con veracidad y el papel que cumplen los medios de comunicación en la construcción de una sociedad democrática.

La charla permitió a los alumnos conocer de cerca cómo es el trabajo cotidiano de quienes ejercen el periodismo y plantear inquietudes sobre el funcionamiento de los medios, la búsqueda de información y el impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación.

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Patricia Minuto agradeció la invitación de la institución educativa y valoró la posibilidad de generar un espacio de intercambio con los jóvenes. La actividad buscó acercar a los estudiantes al oficio periodístico y promover el pensamiento crítico, una herramienta cada vez más necesaria en tiempos de sobreabundancia informativa.

La iniciativa se desarrolló en Claromecó y formó parte de las actividades organizadas por la comunidad educativa para conmemorar el Día del Periodista, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de una prensa libre y comprometida con la comunidad.

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