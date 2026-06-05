El histórico autódromo municipal Juan Manuel Fangio de Balcarce quedó habilitado para volver a recibir competencias nacionales y ya tiene fecha confirmada para su regreso al calendario: las TC Pick Up correrán allí el 26 y 27 de septiembre.

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La noticia fue celebrada por el intendente Esteban Reino, quien calificó el momento como "un día histórico para Balcarce" y destacó el trabajo realizado durante los últimos años para recuperar uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino.

"Después de años de trabajo, esfuerzo y decisión, la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo otorgó por unanimidad la habilitación al Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio", expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

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Además, sostuvo que detrás de la noticia hubo "cientos de horas de trabajo, planificación, inversión y compromiso para recuperar un lugar que forma parte de nuestra identidad". "El autódromo no es solamente un circuito. Es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de la pasión que identifica a Balcarce en todo el país", agregó.

La habilitación fue aprobada por la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (COPAM) luego de una serie de inspecciones técnicas y obras destinadas a mejorar la seguridad, la infraestructura y los servicios del circuito ubicado sobre la Sierra La Barrosa.

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Posteriormente, autoridades de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), encabezadas por Hugo Mazzacane, realizaron una nueva recorrida por el predio y oficializaron la realización de una fecha de las TC Pick Up en septiembre, lo que marcará el regreso de una categoría nacional al trazado tras más de una década sin actividad de primer nivel.

Las obras incluyeron mejoras en zonas de escape, sistemas de contención, boxes, accesos y sectores destinados al público, en el marco de un proceso de recuperación impulsado por el Municipio de Balcarce, la Provincia de Buenos Aires y organismos técnicos vinculados al automovilismo.

La aclaración del ACA

Sin embargo, la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino emitió un comunicado en el que aclaró que no fue convocada para inspeccionar el tramo final de las obras y que, por lo tanto, no puede emitir una evaluación técnica sobre el estado actual del circuito.

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Según explicó el organismo, autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) habían realizado una inspección en abril a pedido del municipio de Balcarce, pero la CDA no participó de las verificaciones posteriores ni de la evaluación final de los trabajos realizados.

Por ese motivo, el comunicado señala que la CDA "no puede ni debe emitir opinión técnica respecto del estado actual del circuito ni certificar el grado de adecuación de las obras realizadas".

Además, informó que el ACA y la CDA no autorizarán la realización de competencias bajo su órbita en el autódromo de Balcarce hasta que se acredite el cumplimiento de las observaciones surgidas durante aquella inspección de la FIA.

Pese a esa diferencia de criterios, la confirmación de la fecha de las TC Pick Up representa un paso clave para el regreso del automovilismo nacional a Balcarce, una ciudad estrechamente ligada a la historia del deporte motor y cuna del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio.

Considerado por muchos aficionados como uno de los autódromos más pintorescos de la provincia de Buenos Aires por su trazado sobre la ladera de la Sierra La Barrosa, el circuito buscará recuperar el protagonismo que supo tener dentro del calendario nacional y volver a convertirse en un importante atractivo deportivo y turístico para la ciudad.