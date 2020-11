El Gobierno de Morón puso en marcha un nuevo esquema de recolección de residuos reciclables los días miércoles llamado "Día verde". El objetivo es simple: Solo por ese día se se deben sacar residuos reciclables secos como el cartón, aluminio, vidrio, papel y el plástico.

La directora de Políticas Ambientales, María Virginia Passo, en diálogo con Lanoticia1.com, explicó que es un programa de recolección diferenciada de residuos que funcionó entre 2013 y 2015 en el que cada vecino tenía un día específico para sacar sus residuos reciclables. Los materiales van a las cooperativas de reciclaje - como "NuevaMente" - y las plantas de transferencia del Ceamse, un total de 10.

"Este relanzamiento tiene que ver con volver a esa lógica de puerta a puerta, pero en este momento lo vamos a hacer sumando zona por zona, barrio por barrio, y no todo el territorio junto. Es con la idea con hacer paulatino el servicio y hacerlo llegar a todos los vecinos y vecinas", señaló.

Y continuó: "Los promotores recorren el barrio y van tocando el timbre para contarles de qué se trata. El vecino lo que tiene que hacer es sacar solamente los residuos reciclables los días miércoles en vez de sacar la basura común". La funcionaria subrayó que el plan "no tiene un gasto extra al municipio" porque es el mismo servicio que la comuna abona por la recolección domiciliaria normal.

Para ello no será necesario una bolsa diferenciada. "La idea no es generar un mayor volumen de consumo, no pedimos que tengan que comprarse una bolsa especial para eso", precisó.

Asimismo subrayó que por ese día la basura que no es reciclable no se recolectará. "Se suspende el servicio domiciliario de residuos por ese día. El recolector no se va a llevar la basura común, se da cuenta porque el volumen y el pesaje es otro", aseguró a este portal. "La idea es que todos se sumen y si no estan de acuerdo que no saquen los residuos comunes", agregó.

Al ser paulatino se está a prueba y es una primera etapa. Este lunes 16 de noviembre se comenzó en un sector de la localidad de Villa Sarmiento con 50 promotores y el miércoles, día de sacar la basura, se hará un refuerzo en la campaña de concientización.

Conforme pasen las semanas el plan no avanzará por localidad sino como el servicio de la empresa de recolección domiciliaria Urbaser, se hará por cuadros. "A mediados de marzo o principios de abril tenemos todo el territorio de Morón cubierto", adelantó Passo. "Una vez que arrancaste, para siempre sacás los reciclabes los miércoles y no la basura común", dijo.

"En principio damos más trabajo y más ingresos a las cooperativas porque ese material es una parte de su ingresos. Por otro lado es un rédito ambiental en cuestiones de economía circular: todo vuelve como materia prima, es un montón de kilos y toneladas que no se entierran en el Ceamse", concluyó.