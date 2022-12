Unas 140 mil personas estuvieron presentes en el Arena Fest para recibir al arquero campeón del mundo, Emiliano 'Dibu' Martínez.

"Desde que nací en Mar del Plata es la primera vez que veo tanta gente, ser el primer marplatense en ganar esa tercera estrella, no solo es un orgullo para mi sino para todos los chicos que tengan el sueño de ganar la cuarta", dijo el portero.

Y continuó ante esa multitud: "Mi sueño cuando empecé en la selección era traer un título a mi ciudad, ganar la Copa América, la recopa en Wembley y le ganamos al último campeón del mundo en Qatar"

Sobre la final, dijo que "teníamos 70 minutos controlado el partido, hicimos un penal que salió de la nada, y tuvieron chances de ganarlo pero hasta que la pelota no entra no hay que festejar".

"En los penales me hago fuerte y ellos me respetan, porque los rivales me lo han dicho", señaló, y recordó cuando a Aurélien Tchouaméni trató "de jugarle mentalmente". "Y la tiró afuera, se cagó todo", contó sin desenfado ante los aplausos de la gente.

Martínez también trajo el recuerdo de todo lo que ocurrió en el partido contra Países Bajos. "Antes del partido, el DT de Holanda nos criticaba y decían que iban a ganar en los penales y la verdad se equivocó".

Por último respondió sobre la posibilidad de un monumento para su figura encima de los famosos lobos en la rambla. "Si la gente pide a cocochito que sea a cocochito", respondió.

"Mi sueño era darle un título a Leo, para que no queden dudas que es el mejor jugador. Le mandé un mensaje diciéndole muchísimas gracias por darnos el mundial, y el me dijo lo mismo", reveló. Y finalizó con un mensaje más allá del fútbol: "Nosotros estábamos unidos para la gente, y como país tenemos que estar más conectados uno con el otro para que este país salga adelante".