El arquero del seleccionado “Dibu” Martínez fue distinguido en su ciudad natal por el Concejo Deliberante. El acto se realizó en el Polideportivo Islas Malvinas junto a familiares y niños de los clubes locales donde el jugador profesional jugó, San Isidro, Talleres y General Urquiza.

“Muchísimas gracias a todo el Concejo y a mi familia por estar acá. Me fui de muy chico y me hacen acordar a mi todos esos chicos que están en la tribuna con la camiseta de arquero. A mi me gustaba usar la del Pato como ejemplo y hoy en día ver a los chicos de San Isidro, de Talleres y de Urquiza con esas camisetas me hace recordar aquellos tiempos. Es un orgullo para mi. Ahí vi que había un arquerito con un cartel que decía “quiero ser como el Dibu” y eso emociona. Solo decirles que si realmente quieren pueden llegar a dónde sea. Yo vengo de barrio, junto con mi hermano...”, expresó Martinez al borde del llanto.

La presidenta del HCD, Marina Sánchez Herrero, le entregó la distinción de “Deportista insigne” y el director de Deportes del Emder, Ricardo Liceaga Viñas, el reconociendo al “Mérito deportivo”.

El arquero titular de la selección argentina sería el primer marplatense en jugar un mundial.