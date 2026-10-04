Durante años había repetido la misma frase: “Voy a venir”. Pero distintas circunstancias hicieron que ese momento se postergara una y otra vez.

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Este año, finalmente, cumplió.

La mujer llegó a Luján desde Morón para participar por primera vez de la peregrinación y contó ante las cámaras de Crónica que tenía una emoción muy difícil de contener.

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“Siempre dije, voy a venir y voy a venir y cosas de por medio. Pero bueno, hoy se me hizo”, contó mientras avanzaba hacia la Basílica.

A medida que se acercaba a destino, la emoción fue creciendo. En medio de la entrevista reconoció que tenía “unas ganas tremendas de llorar”.

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Cuando le preguntaron por qué estaba tan emocionada, la respuesta fue sencilla: “Te agradezco por todo. La Virgen, familia, por todo”.

Ya con la Basílica a la vista, la peregrina continuó su camino después de haber cumplido finalmente aquella promesa que había postergado durante años.

Su historia fue una de las tantas que aparecieron durante la cobertura en vivo de la peregrinación, donde los caminantes fueron relatando los motivos personales que los llevaron hasta Luján.