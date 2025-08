Dina, la cantante que emocionó a todos en el programa de Guido Kaczka, fue expulsada de la estación de Banfield, donde cantaba desde hacía más de dos años. La artista callejera, que se ganó el cariño del público en Buenas noches Familia, expresó su indignación y vinculó la decisión con su reciente exposición televisiva.

“Me echaron de mi lugar”, contó en el programa Viviana en vivo, donde relató que su vínculo con ese espacio no era solo laboral, sino profundamente emocional. “Es un lugar de conexión. La gente me dice ‘pasé por ahí saliendo del laburo con un problema familiar, me puse a llorar y pude liberarme’. El arte está para eso, para romper estructuras y salvar”, reflexionó.

🎤 Banfield |



Dina, la joven mamá que cantaba en la estación de Banfield y emocionó en el programa de Guido Kaczka, fue echada hace horas por la Policía Federal por orden de los concesionarios del Tren Roca. En su TikTok cuenta por qué paso esto. ¿Tanto molesta el arte? 🎶 pic.twitter.com/b9pUPwAuxN — Inforbano (@Inforbanodiario) August 1, 2025

En diálogo con Damián Rojo, Dina sugirió que su salida de la estación pudo haber estado relacionada con su participación en televisión. “Para mí fue después del programa de Guido, porque antes no tuve ningún problema. Ayer ni siquiera fui a tirar la gorra, fui a hacer un show porque la gente me lo pidió. Fueron a llevarme regalos, me esperaban”, explicó, visiblemente dolida.

Además de cantar, Dina está enfocada en su formación. “Estoy estudiando inglés con una persona que me ayuda gratis y también con una profesora de canto de una escuela que me está bancando para que me pueda profesionalizar. Así no tengo que preocuparme por la comida ni salir a cantar por necesidad”, reveló.

A pesar del mal trago, la artista no pierde el impulso que la llevó hasta donde está. Sueña con tener una banda, participar en un coro y seguir creciendo. Pero no reniega de sus raíces: “Amo cantar en la calle y siempre lo voy a seguir haciendo. Aunque tuviera toda la plata del mundo, haría un show en la plaza porque quiero conectar con la gente y con mi barrio, que es Banfield”.

