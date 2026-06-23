En medio del debate por los cambios que impulsa el Gobierno nacional en el Régimen de Zona Fría para el gas, una diputada bonaerense presentó un proyecto para crear un esquema de asistencia destinado a usuarios residenciales que dependen exclusivamente de la electricidad en regiones de bajas temperaturas.

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La autora de la iniciativa es Ayelén Rasquetti, legisladora del bloque Fuerza Patria, quien propuso establecer un tratamiento diferencial en las tarifas de energía eléctrica para familias que residen en zonas frías y que no cuentan con acceso a redes de gas natural o agua potable.

Según explicó, el objetivo es compensar los mayores costos que enfrentan aquellos hogares que se ven obligados a utilizar artefactos eléctricos para cubrir necesidades básicas como cocinar, calefaccionarse o disponer de agua caliente.

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La propuesta apunta especialmente a quienes la diputada define como "electro-obligados", es decir, usuarios que no tienen alternativas energéticas y que, por esa razón, registran consumos considerablemente más altos que los hogares conectados a la red de gas.

"Un termotanque eléctrico o una cocina industrial consumen muchísimos kilovatios para alcanzar la misma temperatura que uno a gas que lo logra con poco combustible", argumentó Rasquetti al fundamentar el proyecto.

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La legisladora también cuestionó el impacto de los aumentos tarifarios impulsados por la administración de Javier Milei y sostuvo que el actual esquema de facturación castiga especialmente a quienes dependen exclusivamente de la electricidad.

Uno de los puntos señalados en la iniciativa es el sistema progresivo de cobro vigente en el servicio eléctrico, donde el valor del kilovatio-hora aumenta a medida que se incrementa el consumo. Según Rasquetti, esto provoca que muchas familias ingresen rápidamente en las categorías más elevadas de facturación, encareciendo aún más sus boletas.

Para implementar el beneficio, el proyecto prevé la creación de un registro provincial de usuarios alcanzados por la medida. A través de este padrón, el Gobierno bonaerense podría diseñar un mecanismo de subsidios destinado a los habitantes de las zonas más frías de la provincia.

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La iniciativa se conoce mientras avanza en el Congreso la discusión sobre la modificación del actual Régimen de Zona Fría para el gas, impulsada por el Gobierno nacional. De prosperar los cambios que ya cuentan con media sanción en la Cámara de Diputados, más de 1,2 millones de hogares bonaerenses podrían perder los descuentos que actualmente reciben en sus facturas de gas y quedar fuera de los beneficios que hoy alcanzan a amplias regiones del país.