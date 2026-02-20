La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza volvió a reclamar en la Legislatura la repavimentación de la Ruta Provincial 50, al presentar un proyecto en el que expresa su “preocupación” por el estado del tramo que une Carlos Casares con Lincoln, y por la paralización de la obra licitada en 2021.

La legisladora, integrante del bloque UCR + Cambio Federal y alineada políticamente con Emilio Monzó, advirtió sobre el deterioro que presenta la traza con pastizales crecidos en las banquinas, falta de demarcación horizontal, pozos en la cinta asfáltica y deficiencias generales que, según sostuvo, comprometen la seguridad vial.

En su presentación, Vaccarezza recordó que a fines de 2021 la Provincia anunció la licitación para repavimentar 45 kilómetros del corredor, desde el cruce con la Ruta Provincial 70 hasta el empalme con la Ruta Nacional 5. Sin embargo, señaló que la obra “se encuentra actualmente paralizada”.

La diputada también incorporó un factor estacional a su planteo al advertir que, en época de carnavales, el tránsito hacia Lincoln aumenta considerablemente por los festejos tradicionales de esa ciudad, lo que incrementa el riesgo de incidentes en un tramo que ya presenta falencias estructurales.

Además del proyecto de declaración, la representante de la Cuarta sección electoral presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo bonaerense detalle si durante el último año se realizaron tareas de mantenimiento en la Ruta 50, tales como reconformación de banquinas, mejoras en alcantarillas, colocación de barandas, trabajos de señalización y demarcación.

En el mismo sentido, solicitó precisiones sobre la existencia de obras programadas para 2026 y, en caso de que la repavimentación continúe detenida, pidió que se expliquen los motivos. También requirió información sobre la eventual construcción de refugios peatonales y dársenas de aceleración y desaceleración en el tramo cuestionado.