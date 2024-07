"La única motivación que me llevó a realizar dicha visita, de acuerdo a los términos en los que se me cursó la invitación a participar de la misma, fue la de tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal y constatar concretamente la situación actual del referido complejo", contó Bonacci.

Y añadió: "No tuve intención de concretar, ni concreté, visita o contacto alguno con internos de dicho complejo procesados y/o condenados en causas por delitos de lesa humanidad".

A su vez, la Diputada, en declaraciones al medio rosarino Conclusión, aseveró: "Cuando advertí que otros legisladores nacionales participantes de la visita a la cárcel de Ezeiza, tomarían contacto y dialogarían con internos procesados y/o condenados en causas por delitos de lesa humanidad, decidí mantenerme totalmente ajena a tal situación; incluso, se tomaron fotografías de dicho encuentro -que no tengo en mi poder-, imágenes en las que no figuro, por no haber participado".

Los diputados libertarios que asistieron al penal de Ezeiza son: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. La trascendencia del accionar generó un escándalo política y pedidos de sanciones en la Cámara Baja.