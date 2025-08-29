La diputada del bloque Coherencia Marcela Pagano responsabilizó a Guillermo Francos de estar vinculado con el escándalo de los audios que involucran a Karina Milei con el pedido de coimas.

“Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo de la SIDE... recuerden el nombre de José Luis Vila”, dijo en declaraciones televisivas, y sentenció: “Fue él o alguien que trabaja para él (en alusión al jefe de Gabinete)”.

Con respecto a Vila, quien se desempeña al frente de la Secretaría de Estrategia Nacional, ya existe en ciertos sectores la idea de supuestas tareas de inteligencia del kirchnerismo en la Jefatura de Gabinete. “Francos me reconoció a mí en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila. Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje”, lanzó Pagano a la vez que pidió “cuidar al Presidente”.

