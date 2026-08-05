La diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el gobierno de Javier Milei y que será tratado este jueves en el Senado de la Nación. La legisladora advirtió que la reforma de la Ley de Tierras pone en discusión "quién controla nuestro territorio, el agua y los recursos estratégicos".

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A través de una publicación en sus redes sociales, Braga se hizo eco de las críticas formuladas por la líder de su espacio político, Elisa "Lilita" Carrió, quien viene manifestando su rechazo a la iniciativa oficial.

"Como advierte Carrió, detrás de la derogación de la Ley de Tierras no hay una discusión abstracta: está en juego quién controla nuestro territorio, el agua y recursos estratégicos", sostuvo la diputada bonaerense.

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En ese sentido, Braga reconoció que la Argentina necesita inversiones extranjeras, pero remarcó que "esas divisas no pueden llegar a costa de resignar soberanía". En esa línea, sintetizó su postura con una frase contundente: "La tierra no se remata".

Como advierte @elisacarrio, detrás de la derogación de la Ley de Tierras no hay una discusión abstracta: está en juego quién controla nuestro territorio, el agua y recursos estratégicos.



El país necesita inversiones, pero no a costa de resignar soberanía. La tierra no se remata https://t.co/xWRSHHDBHZ — Romi Braga (@rominabraga) August 5, 2026

La posición de la legisladora coincide con la expresada por Carrió respecto del proyecto que modifica el régimen vigente para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Según explicó la exdiputada nacional, el último borrador de la iniciativa fija un límite del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

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Sin embargo, Carrió consideró que ese esquema resulta insuficiente para proteger zonas estratégicas, especialmente porque, según advirtió, la eliminación de los registros nacionales dificultaría controlar el cumplimiento de ese porcentaje.

"Ese 25% puede ser un sector estratégico para la Nación... está en juego la integridad territorial", afirmó la referente de la Coalición Cívica al cuestionar el alcance del proyecto.

La exlegisladora también expresó su preocupación por la posibilidad de que grandes empresas extranjeras concentren tierras vinculadas a recursos naturales y vinculó la iniciativa con intereses del empresario tecnológico Peter Thiel y sectores de Silicon Valley.

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En ese marco, lanzó una de sus críticas más duras al sostener que "esto es el nuevo feudalismo tecnológico", al advertir sobre el riesgo de que existan "Estados dentro del Estado" donde no rijan plenamente las leyes nacionales.