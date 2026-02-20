“El Gobierno Nacional logró reunir las voluntades y construir una mayoría parlamentaria que en 24 horas le permitió destruir uno de los pilares que hicieron a la sociedad argentina: los derechos laborales, ésos que permitieron la movilidad social ascendente, ésos que construyeron y constituyeron la clase media en nuestro país”, expresó la Diputada Caren Tepp en conversación con LaNoticia1.com.

Y añadió: “Una ley, una normativa laboral, no crea ni destruye empleos, pero sí lo que hace es definir cuáles son las relaciones de poder, la correlación de fuerza dentro de una relación laboral y dentro del mercado laboral, cuál es la capacidad de organización y de negociación colectiva de los trabajadores, cuál es el marco de protección o de desamparo que se encuentran frente a la arbitrariedad del empleador. Las leyes laborales, los derechos laborales, no hacen ni más ni menos que tratar de equilibrar una relación que es absolutamente asimétrica”.

En este marco, disparó: "Nos quieren hacer creer que los trabajadores cuando vayan a negociar solos e individualmente sus condiciones laborales, sus horas de trabajo, el salario, lo van a poder hacer obteniendo un beneficio mayor que al hacerlo en un marco de regulación y de negociación colectiva del trabajo. ¿Quién puede pensar que una mujer madre trabajadora le va a poder imponer o va a poder consensuar con su empleador las horas de empleo, los momentos de receso, las vacaciones?

“El Presidente logró reconstruir esa mayoría parlamentaria que está arrasando con tantos años de justicia social y de marco de derechos en nuestro país. Esto también se da en un marco muy particular. Hoy no importa si sos trabajador formal o informal, si sos del sector público o del sector privado: en todo el país el 70% de los trabajadores vive con sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Esa precariedad, esa desesperación de vivir en un presente constante, de no tener previsibilidad, lo único que hace es acumular deuda. Y eso que no está manifestándose en las calles, como quizás ocurría en otros momentos de nuestra historia, no tengo dudas que está implosionando puertas adentro de los hogares”, continuó la legisladora santafesina.

“Ésta es una ley que, desde todo punto de vista, y en la mayor parte de sus artículos, es inconstitucional. Esto no se termina acá. No solamente falta que el Senado la vuelva a tratar, sino que, además, están las instancias judiciales, porque es la Constitución Nacional y son los tratados internacionales a los que suscribe la Argentina, lo que vamos a seguir defendiendo”, agregó, y puso de relieve “una Argentina donde el trabajo genere dignidad”.

