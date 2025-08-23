La diputada nacional de la UCR Karina Banfi reclamó que el Congreso insista con la ley vetada por el presidente Javier Milei que declara la emergencia por la catástrofe que generaron las inundaciones en Bahía Blanca de marzo de este año y en otros municipios bonaerenses.

En el caso particular de Bahía, el temporal que se inició en las primeras horas del 7 de marzo pasado provocó 18 muertes, graves daños materiales y la evacuación de miles de personas.

La diputada radical oriunda de la ciudad del sur bonaerense salió al cruce del secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa, quien había justificado en sus redes sociales el veto presidencial a la ley de emergencia “porque la ayuda a las 35.781 familias afectadas de Bahía Blanca ya fue gestionada y entregada por el Gobierno nacional mucho antes de que el Congreso se pusiera a debatir”.

“Hay que insistir Martín porque el decreto no es suficiente y la ayuda no llegó a todos. No duplica nada, ordena sobre el mismo monto y otorga transparencia. Es un ganar-ganar”, explicó Banfi en una publicación de la red social X.

"Hay que insistir Martín porque el decreto no es suficiente y la ayuda no llegó a todos. No duplica nada, ordena sobre el mismo monto y otorga transparencia. Es un ganar-ganar."



El gobierno nacional se comprometió en enviar fondos por $ 200.000.000.000 por decreto y tiene el… https://t.co/hLmZShiPU4 — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) August 22, 2025

Según señaló la diputada opositora, el Gobierno nacional "se comprometió en enviar fondos por $200.000.000.000 por decreto" pero el “problema” es que esos recursos “no llegaron a todos los necesitados”. Banfi citó el último informe del Jefe de Gabinete al Senado, según el cual “se entregaron en subsidios por $ 65.239.000.000 a personas afectadas”, y que “confirmó que faltan $134.761.000.000 a entregar”.

“¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Van a ayudar a comerciantes (que el decreto los excluye y la ley no)? ¿Van a ayudar a emprendedores, monotributistas o personas que comparten unidad habitacional fuera del grupo familiar que no son contempladas en proyecto sur? (la ley los incluye porque tenés que justificar solo la afectación)?”, se preguntó, con tono de advertencia.

La legisladora de la UCR aclaró que estas preguntas ya fueron formuladas formalmente por escrito al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que informe sobre la cuestión a la Cámara de Diputados en su próxima presentación.

“Mientras tanto, vamos a insistir por un marco regulatorio que comprenda el aporte que generosamente hizo el Gobierno pero con control y rendición de cuentas para que los bahienses podamos recuperar nuestra ciudad”, remarcó.

Y a Siracusa, Banfi le transmitió una propuesta: “Cuando quieras vamos juntos a Bahía y recorremos los barrios que no les llega nada de ningún lado y tienen esperanzas aún que alguien les tienda una mano”.