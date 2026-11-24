“Corresponde que quienes reivindicamos la lucha armada contra las dictaduras fijemos posición”, comenzó su posteo en redes Juan Marino en defensa de Mario Santucho. Y al respecto buscó justificar su postura desde la Constitución Nacional.

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“Artículo 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía”, sostuvo el Diputado de Unión por la Patria.

Y añadió: “Yendo un paso más allá, el ‘derecho a la insurrección contra las tiranías’ se inscribe en una extensa tradición revolucionaria, democrática y liberal que tiene en la Revolución Francesa su gran hito”.

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Vale destacar que Santucho declaró que “el ERP no dejará de combatir” durante el Gobierno constitucional de Juan Domingo Perón.

Luego, Marino sostuvo: “Vivan las revoluciones cubana y sandinista”. Y añadió: “Santucho no fue solamente un ‘militante honesto’: fue comandante del PRT-ERP, una de las principales guerrillas de la Argentina y de América Latina. En su figura, los estudiantes de Sociales no reivindican una memoria edulcorada de los setenta, sino a una juventud setentista que, armas en mano, luchó contra las dictaduras y por el socialismo”.

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“En este sentido, es hipocresía democratizante y progresista babearse por Fidel Castro y tirarle repelente a Santucho. Tampoco corresponde el calificativo de ‘terrorista’, porque quienes se levantan en armas contra una dictadura son patriotas, y sí hay que hacerles un monumento”, remarcó.

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