El diputado provincial marplatense Gastón Abonjo anunció su salida del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense y confirmó que pasará a integrar la bancada Derecha Popular, junto al legislador Juan José Esper.

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Abonjo explicó que su decisión estuvo vinculada con "cuestiones de estilo" que no compartía dentro del espacio libertario que responde a Sebastián Pareja.

"Mezcla de fondo y forma", expresó el legislador al referirse a los motivos que llevaron a tomar distancia del bloque.

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Nuevo espacio junto a Juan José Esper

A partir de su salida, Abonjo se incorporará al bloque Derecha Popular, que comparte con Juan José Esper. El nuevo espacio se encuentra alineado con el senador provincial y exintendente de San Miguel Joaquín de la Torre.

La conformación de la bancada representa un nuevo movimiento dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la información difundida, tanto De la Torre como Esper ya se habían apartado anteriormente de los bloques de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense y en la Cámara de Diputados, respectivamente.

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El registro oficial de la Cámara de Diputados bonaerense identifica a Abonjo como legislador por Mar del Plata y la Quinta Sección Electoral, con mandato correspondiente al período 2023-2027.