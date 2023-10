El Diputado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires, Pablo Torello, siguió los pasos de Patricia Bullrich y Mauricio Macri y se va con Javier Milei. El legislador del PRO es recordado por el percance que tuvo en pandemia cuando dio una entrevista en calzoncillos y por una frase desafortunada dedicada a las mujeres feministas.

“Se acabó la discusión. A hinchar por LLA. No hay excusas. Massa es más corrupción, inseguridad , negocios para los amigos, aprietes ,más pobreza, más narco. Hagamos entre todo un nuevo país. Basta de kirchnerismo”, fue el mensaje que escribió Torello desde sus redes sociales para explicitar su apoyo a La Libertad Avanza en el próximo balotaje.

Entrevista en calzoncillos

Era Julio del 2020, pleno inicio de una larga pandemia. Las entrevistas vía Zoom comenzaban a ser un recurso habitual ante el confinamiento poblacional.

En ese marco, el Diputado Pablo Torello le dio una entrevista al medio bonaerense Bragado TV desde su hogar. El legislador, no se vistió para la ocasión y supuso que la cámara del celular lo iba a tomar desde la cintura para arriba.

Fue una video llamada que duró 20 minutos y recorrió los medios como un momento entre bizarro y gracioso. Fue tal la repercusión que el propio legislador salió a reírse ante las burlas inevitables.

Feministas “incogibles”

El segundo episodio que lo tuvo como protagonista fue cuando dijo que las mujeres feministas eran “incogibles”. Esa definición le valió una gran cantidad de críticas incluso de su propio espacio político.

El diputado tuvo que salir a pedir disculpas, pero se enredó en la justificación:

"Indudablemente, ante la reacción de la gente, fue un enorme error y pedí disculpas, no mucho más que eso. Para muchos no fue suficiente, entiendo que estén enojados muchas y muchos. Más no puedo hacer y no tengo mucho más para decir, es abundar en un tema que no tiene sentido", comenzó Torello su defensa.

"Yo estoy de acuerdo con el movimiento (feminista), con la igualdad y los salarios iguales y me llevo muy bien con todas. Cuando uno comete un error fue un momento muy malo, muy grosero para hacer esto", continuó el legislador

"No me importa si una mujer dice si soy incogible. Cuando nosotros (hombres) decimos incogible no es por la apariencia física, es como de una mujer densa. No es en el sentido físico, pasa por la forma de ser, por la intensidad", cerró de manera confusa.