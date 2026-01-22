El jefe del bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, Agustín Romo, protagonizó una polémica en redes sociales tras calificar a la República Oriental del Uruguay como “una provincia argentina” y sugerir, en tono provocador, una eventual anexión al estilo de un “imperio”, por parte de Argentina.



Ads



La controversia se originó a partir de una foto de Emiliano Brancciari, cantante de la banda No Te Va Gustar (NTVG), quien había publicado un posteo mostrando un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. En la publicación, el músico incluyó una advertencia de “bloqueo” para usuarios negacionistas de los crímenes de la última dictadura militar.





Ads



Romo reaccionó rechazando la postura del artista en respaldo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y en contra del negacionismo. En ese contexto, y dando por sentado que Brancciari era uruguayo, lanzó un mensaje que desató la polémica: “Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino”, escribió en su cuenta personal.





El diputado, fue rápidamente cuestionado por sus dichos, que no solo apuntaron contra el músico, sino que también involucraron a Uruguay como país. Horas más tarde, algunos usuarios le señalaron a Romo que Brancciari nació en Argentina y luego se nacionalizó uruguayo, país en el que desarrolló su carrera artística junto al resto de los integrantes de NTVG. Ante la aclaración, el legislador publicó un segundo mensaje en el que admitió el dato, aunque insistió con su postura provocadora: “Ah, este es argentino. Bueno, la banda es de la provincia de Uruguay”.

Ads

Puede interesarte