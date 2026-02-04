El diputado bonaerense y titular del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, cuestionó públicamente el fallo judicial que ordenó la suspensión de las actividades recreativas motorizadas en los médanos de Pinamar. A través de sus redes sociales, el legislador calificó de “boludo” al juez que dictó la medida y sugirió que la resolución respondió a una motivación política.

La decisión judicial dispuso el cese de la circulación de camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motos en la zona conocida como La Frontera, una medida adoptada a tres semanas del grave accidente que dejó con heridas de consideración a Bastián Jerez, un niño de ocho años, mientras se desarrollaban actividades de este tipo.

“Quería salir en el diario o hacer un fallo político contra Pinamar. En ambos casos, muy boludo”, escribió Romo. Además, el legislador relativizó las conductas de riesgo en la zona y cuestionó el alcance del fallo. “El 99% de la gente que va a la playa con camioneta, cuatriciclo, moto o UTV lo hace de manera responsable. Lo que hizo este juez es una payasada, prohíbe algo que ya está prohibido: correr picadas”, sostuvo.

El fallo fue firmado por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, en el marco de un amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano. En su resolución, el magistrado ordenó el “cese inmediato” de pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias en los médanos, al considerar que se trata de conductas de riesgo reiteradas que cada temporada derivan en siniestros graves, con especial impacto en niños y adolescentes.

Asimismo, Ferrán rechazó el planteo de la Municipalidad de Pinamar, que había argumentado no contar con facultades para intervenir en predios privados, y remarcó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ante la reiteración de accidentes de gravedad.

Por último, el juez ratificó que la prohibición de vehículos continuará vigente hasta que el municipio, conducido por el intendente Juan Ibarguren, garantice la correcta señalización, delimitación y un control efectivo del área donde se desarrollan estas actividades recreativas. En tanto, el municipio apeló el fallo.