El diputado bonaerense y presidente del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para prohibir la utilización de nombres, imágenes y símbolos de funcionarios públicos en la publicidad oficial, la cartelería estatal y los vehículos pertenecientes al Estado provincial.

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La iniciativa busca impedir la promoción personal de dirigentes políticos mediante recursos públicos y avanzar hacia un esquema de comunicación institucional centrado exclusivamente en informar políticas públicas y acciones de gobierno.

En los fundamentos del proyecto, Cuervo sostuvo que “la publicidad oficial debe ser comprendida como una herramienta y canal de comunicación e interrelación entre el Estado y la sociedad”, y remarcó que la administración pública tiene la obligación de informar “de forma objetiva, simple, oportuna y accesible”.

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El legislador consideró que la comunicación estatal no debe utilizarse para destacar a los gobiernos de turno ni para promocionar figuras políticas con fondos aportados por los contribuyentes.

“La personalización en la comunicación de Gobierno no hace más que exaltar al individuo por sobre las instituciones, logrando así el deterioro de la institucionalidad, que hoy y en virtud de estas prácticas tan difundidas y normalizadas por todos los partidos se ha convertido en una utopía”, argumentó Cuervo en el texto presentado en la Cámara de Diputados bonaerense.

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En ese sentido, el diputado oriundo de Luján insistió en que la publicidad oficial debe responder al interés general de la comunidad y no transformarse en una herramienta partidaria.

“Hay que garantizar la transparencia en la gestión, una conducta ética acorde con la Ley de Ética Pública, y promover la confianza y credibilidad en las instituciones”, enfatizó.

El proyecto establece, en su articulado principal, la prohibición de incorporar nombres, imágenes, símbolos o cualquier elemento que implique promoción personal de autoridades o funcionarios públicos en carteles estatales y en todo el parque automotor de la Provincia.

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Además, Cuervo invitó a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa para extender estas restricciones a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y avanzar hacia un modelo uniforme de comunicación institucional desligado de la promoción política individual.

Según explicó el legislador, la propuesta apunta a fortalecer la transparencia en la gestión pública y recuperar el protagonismo de las instituciones por encima de las figuras políticas, en medio de las críticas de distintos sectores por el uso de recursos estatales para campañas de posicionamiento personal.