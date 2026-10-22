En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de Discapacidad, con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. El peronismo terminó acompañando el proyecto porque los libertarios aceptaron gran parte de los cambios propuestos.

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El riesgo de que Milei termine vetando una prórroga de la Emergencia y la presión de las principales organizaciones del colectivo de discapacidad terminaron contribuyendo a que el Unión por la Patria terminara votando junto con La Libertad Avanza.

No obstante, Casa Rosada tuvo que ceder con el ajuste propuesto en el Presupuesto 2027, que generó la reacción negativa hasta de la propia Patricia Bullrich.

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La nueva ley (que deberá ser aprobada por el Senado), garantiza l a continuidad de beneficios; pone fin a la emergencia y se convierte en una norma de orden público de carácter permanente, lo que garantiza que los derechos y prestaciones trasciendan a los diferentes gobiernos de turno.

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