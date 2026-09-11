La Cámara de Diputados bonaerense volverá a poner en agenda la problemática de las apuestas online. La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía se reunirá la próxima semana con el objetivo de avanzar sobre los numerosos proyectos que permanecen pendientes en la Legislatura.

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El encuentro está previsto para el miércoles 16 de septiembre al mediodía y será la segunda reunión del año del cuerpo creado específicamente para concentrar el tratamiento de las iniciativas vinculadas al juego online y la prevención de la ludopatía.

Una comisión que vuelve a ponerse en marcha

La convocatoria establece que durante la reunión se debatirán proyectos vinculados con la prevención del juego de azar problemático, compulsivo o patológico.

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La particularidad de esta nueva reunión será que los legisladores que impulsaron las iniciativas también fueron invitados a participar para explicar los alcances de sus propuestas y promover un intercambio entre los distintos bloques.

De esta manera, se espera la presencia de representantes de una amplia mayoría de las bancadas que integran la Cámara baja provincial.

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Un debate que acumula proyectos desde 2024

La discusión sobre las apuestas online comenzó a tomar mayor relevancia en la Legislatura bonaerense en 2024, cuando distintos bloques presentaron proyectos para limitar la participación de menores de edad en plataformas de juego.

Sin embargo, durante ese año solamente avanzaron algunas iniciativas vinculadas con campañas de prevención. Incluso, la comisión de Prevención de las Adicciones llegó a emitir un despacho conjunto sobre el tema, aunque el proyecto nunca llegó a ser tratado en el recinto.

La falta de acuerdos entre oficialismo y oposición derivó posteriormente en la creación de una comisión específica para concentrar el tratamiento de los numerosos expedientes acumulados.

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La comisión tuvo una única reunión

El cuerpo legislativo fue creado en febrero de 2026, pero hasta el momento tuvo una sola reunión.

En ese primer encuentro no se trataron proyectos de ley destinados a regular integralmente el juego online. La comisión analizó dos proyectos de declaración impulsados por el bloque UCR-Unión Cívica Radical.

Uno de ellos proponía declarar de interés legislativo una jornada de prevención de la ludopatía y las apuestas ilegales realizada en La Plata, con la participación de más de 200 estudiantes, autoridades de Lotería de la Provincia, la UNLP y la Fundación Nexum.

El segundo proyecto estaba relacionado con la actividad “Jugados contra la Ludopatía”, desarrollada por el municipio de Trenque Lauquen.

Quiénes integran la comisión

La comisión es presidida por la diputada de La Cámpora Micaela Olivetto. Como vicepresidente se encuentra el macrista Fernando Rovello, quien fue titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La secretaría está a cargo del radical Diego Garciarena, presidente del bloque abadista.

Las vocalías son ocupadas por los peronistas Juan Pablo De Jesús, Marcela Basualdo, Roberto Ramón Vázquez y Lucía Iañez, además de Jazmín Carrizo, de La Libertad Avanza, y Fabián Luayza, de Nuevos Aires.

El foco estará puesto en los menores

Uno de los principales objetivos de los proyectos acumulados es restringir el acceso de niños, niñas y adolescentes a las plataformas de apuestas online y establecer herramientas de prevención frente al crecimiento del juego problemático.

La comisión también tiene entre sus atribuciones analizar iniciativas relacionadas con la regulación, autorización, control y fiscalización del juego de azar, así como la publicidad, promoción y patrocinio de las casas de apuestas.

Además, debe intervenir en políticas públicas destinadas a prevenir, asistir y tratar la ludopatía.

Por eso, la reunión del próximo miércoles podría marcar un punto de inflexión después de meses de expedientes acumulados y falta de acuerdos políticos.

La expectativa estará puesta en si esta vez la Legislatura logra transformar la batería de proyectos existentes en una iniciativa concreta para enfrentar el avance de las apuestas online, especialmente entre los menores de edad.