La votación en general del Presupuesto 2027 se concretó después de las 3.00 de este viernes, tras 15 horas de debate; y dio paso al tratamiento en particular del articulado, instancia en la que el oficialismo se mostró dispuesto a aceptar un incremento de partidas para las universidades nacionales ante los reclamos de sectores dialoguistas.

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La norma fue aprobada por 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

La iniciativa busca consolidar una estrategia orientada al ahorro fiscal mediante la reducción del gasto real en diversas áreas de la administración pública, mientras la discusión artículo por artículo concentró los principales contrapuntos entre el oficialismo y la oposición.

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