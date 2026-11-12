La Cámara de Diputados bonaerense volvió a postergar el tratamiento de iniciativas vinculadas con la prevención de la ludopatía y la regulación de las apuestas por internet. La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía no pudo sesionar por falta de quórum, en una reunión que tenía previsto avanzar con el dictamen de distintos proyectos.

Ads

El encuentro se produjo en un contexto de fuertes diferencias políticas por el avance de una iniciativa impulsada por el peronismo, que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los casinos online.

Según explicó la diputada Micaela Olivetto, después de cuatro reuniones de comisión existía la expectativa de avanzar finalmente con las propuestas contra la ciberludopatía. Sin embargo, la convocatoria fracasó porque solamente se presentó el legislador Roberto Vázquez.

Ads

La legisladora señaló que, salvo la diputada Lucía Iañez, quien había anticipado que no podría asistir, el resto de los integrantes se había comprometido a participar.

Cruces políticos por la regulación de las apuestas

La suspensión del encuentro generó cuestionamientos desde el oficialismo, particularmente desde el sector de La Cámpora, que buscaba avanzar con el tratamiento legislativo.

Ads

El diputado Facundo Tignanelli expresó su malestar y advirtió sobre los intereses económicos que, a su entender, están detrás de las dificultades para regular la actividad.

“Sabemos que afectamos intereses, avisamos que no iba a ser fácil”, sostuvo.

Además, planteó una disputa entre los intereses de la población bonaerense y los de las empresas que operan en el negocio de las apuestas digitales.

Ads

“De un lado está el pueblo de la provincia de Buenos Aires, del otro siete empresas con mucho poder, que nadie controla, que tienen ganancias siderales y están destruyendo nuestras comunidades. Las apuestas no son un juego”, manifestó.

Nueva convocatoria para el próximo martes

Tras la frustrada reunión, Olivetto confirmó que se convocó nuevamente a la comisión para el martes próximo, con el objetivo de retomar el análisis de los proyectos pendientes.

La diputada insistió en la necesidad de acelerar el debate y advirtió sobre las consecuencias de continuar demorando una respuesta legislativa frente al crecimiento de las plataformas de apuestas online.

La falta de acuerdos y de asistencia volvió a dejar en suspenso una discusión que busca establecer mayores controles sobre una actividad que genera preocupación por su impacto social, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El próximo encuentro será clave para determinar si el oficialismo consigue reunir el respaldo necesario para avanzar con las iniciativas y destrabar el debate sobre la regulación de los casinos virtuales en la provincia de Buenos Aires.