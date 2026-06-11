Las explicaciones brindadas por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre su situación patrimonial desataron una nueva ola de críticas desde la oposición, luego de que presentara ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) documentación destinada a justificar modificaciones en sus declaraciones juradas.

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La presentación se produjo poco después de que Adorni adhiriera al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799 y en medio de cuestionamientos vinculados a un presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los cambios informados figuran activos que no habían aparecido en declaraciones anteriores, incluyendo unos 300.000 dólares que, según explicó el propio funcionario, provendrían de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2014 y 2018.

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"En 2014 invertí 200 mil dólares en Bitcoin y hasta 2018 gané 300 mil dólares", sostuvo Adorni durante una entrevista televisiva. Además, al referirse a los ahorros familiares, afirmó: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos".

Las declaraciones generaron una inmediata reacción de dirigentes opositores, que cuestionaron tanto la explicación brindada como la demora en formalizar la información ante los organismos de control.

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La diputada nacional Victoria Tolosa Paz publicó un duro mensaje en redes sociales. "La impunidad avanza. ¿Esto es lo mejor que se les ocurrió para tapar un enriquecimiento ilícito? Se nos ríen en la cara. Más caradura no se consigue", expresó.

En la misma línea se pronunció el diputado nacional Carlos Castagneto, quien vinculó el caso con otros cuestionamientos realizados previamente contra integrantes del oficialismo.

Castagneto: “ADORNI NO TIENE SALIDA”



El Jefe de Gabinete, que maneja el Presupuesto Nacional, dice que encuentra plata en lugares insólitos.

Dejen de tomarnos por tontos, lo que sucede es que intentaste ocultar! Mentir.#AloeVerAdorni #C5N #M1 pic.twitter.com/3wOJ9QRa3W — Carlos Castagneto (@CastagnetoC) June 11, 2026

"Milei dijo que los que evadían eran héroes y los tiene adentro del Gobierno. Por eso defiende a tanto Adorni, por eso defendía a Espert", sostuvo el legislador.

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Castagneto también puso el foco en la existencia de fondos no declarados y consideró que la situación del funcionario es compleja. "Hay funcionarios de este Gobierno que tienen plata del exterior no declarada. Es más grave todavía. Adorni no tiene salida de esto y es una vergüenza pública", afirmó.