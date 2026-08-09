Con una identidad marcada por su patrimonio cervantino, las obras del arquitecto Francisco Salamone, los paisajes de Boca de las Sierras y una gastronomía que incorpora la trufa como producto distintivo, Azul busca posicionarse como un destino turístico para disfrutar durante todo el año. En esta entrevista con LANOTICIA1.COM, el director de Turismo, Marcos Castiglione, repasa los principales atractivos del distrito, los eventos que apuntan a reducir la estacionalidad y los desafíos del recientemente creado Ente Mixto de Turismo.

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Azul, ¿es un destino de fin de semana o para más días?

En realidad, Azul está hoy posicionado como un destino más de fin de semana, con un turismo especializado en algunas propuestas específicas. Pero se está buscando disminuir la estacionalidad. Para eso estamos generando eventos y diferentes movimientos relacionados con fiestas locales, congresos y otras actividades que permitan atraer visitantes durante todo el año.

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Durante el año hay varias propuestas que ayudan a lograr ese objetivo. Por ejemplo, ahora, el domingo 9, tenemos la Fiesta de la Trufa en Chillar. Esa es una de las iniciativas para reducir la estacionalidad, que antes estaba concentrada principalmente en los meses estivales.

Azul tiene algunas particularidades. En 2007 fue distinguida como Ciudad Cervantina de la Argentina. ¿De qué se trata?

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A raíz de la colección del doctor Ronco, una personalidad muy importante para nuestra localidad, que reunió una importante colección de libros sobre Don Quijote y otra muy grande dedicada a la obra hernandiana, Azul recibió la designación de Ciudad Cervantina de la Argentina.

A partir de ese año, ininterrumpidamente, se llevaron a cabo los festivales cervantinos, que justamente este año cumplen 20 años. Durante el festival se desarrollan actividades artísticas, deportivas y académicas. Se realiza entre octubre y noviembre y, este año, tendrá una duración de una semana.

Entonces, ¿la colección cervantina está en la Casa Ronco?

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Está en la Casa Ronco y se puede visitar.

Y, para completar la obra de Cervantes, tienen un monumento al Quijote.

Exactamente. Está en la Plaza del Quijote, ubicada en Mitre y Catriel. Fue realizado por el artista Carlos Regazzoni y tiene detrás un mural de Rep que simboliza el hermanamiento entre Azul y Castilla-La Mancha.

Otra particularidad de Azul es que forma parte del circuito de las obras del arquitecto Francisco Salamone.

Como dato de color, es una de las demandas más importantes de los turistas y visitantes que llegan a la ciudad. Hay varias obras distribuidas en distintos puntos del partido. Una de las más icónicas es la portada del cementerio, donde la majestuosidad del llamado "Ángel de la Muerte" le da una impronta muy particular y la destaca entre las obras de este arquitecto.

¿Cuántas obras de Francisco Salamone hay en Azul?

Tenemos diez obras en total, de las cuales seis están en la ciudad: la Plaza San Martín, el Cristo sobre la Ruta Nacional 3, el ex Matadero de Azul, la portada del cementerio, la portada del Parque Municipal y la Casa Daneri.

Además, hay dos obras en la localidad de Chillar (la delegación y el ex matadero) y dos en Cacharí (la delegación y el ex matadero).

¿Qué atractivos naturales tiene Azul?

Tenemos el recorrido por Boca de las Sierras, una propuesta de turismo de naturaleza. Hay una reserva y, desde la Ruta Nacional 226 hasta el paraje Pablo Acosta, se pueden encontrar propuestas de turismo natural, gastronómico, histórico y religioso, porque también está emplazado el Monasterio Trapense, que puede visitarse y donde además se celebran misas para quienes quieran asistir.

En la ciudad, en la parte urbana, están el Balneario Municipal "Almirante Guillermo Brown" y el Parque Domingo Faustino Sarmiento. La particularidad del balneario es que cuenta con una pileta de aproximadamente 600 metros, donde también se realizan competencias deportivas. El parque tiene unas 22 hectáreas distribuidas en distintos sectores, con actividades recreativas, espacios para niños, propuestas gastronómicas y circuitos vinculados a la salud.

¿La pileta es pública?

Sí. Tanto el parque como el balneario municipal son de acceso libre y gratuito.

Para el turista que busca experiencias gastronómicas, ¿qué le podés recomendar?

Como producto diferenciador, hoy la trufa ocupa un lugar muy importante, porque le aporta un sello distintivo a la gastronomía local. Esto es posible gracias al desarrollo de una trufera en la localidad de Chillar, que permitió acercar este producto a la cocina cotidiana y demostrar que se puede producir y utilizar en distintos platos.

Después, la gastronomía criolla también nos caracteriza. Todo lo relacionado con asadores, cocina de campo y comidas tradicionales forma parte de nuestra identidad gastronómica.

¿Azul es un destino que se puede combinar con otros municipios cercanos para obtener diferentes experiencias?

Sí. Trabajamos en conjunto con Tandil, Olavarría, Tapalqué y Benito Juárez, que son las localidades más cercanas. Realizamos acciones de promoción conjunta y, por ejemplo, con Tapalqué solemos vincular nuestra oferta cultural con las termas. Es una propuesta muy elegida por grupos y familias que visitan Azul y luego hacen una escapada a las termas de Tapalqué.

Recientemente se creó el Ente Mixto de Turismo. ¿Qué objetivos tiene y qué cambios esperan generar?

El Ente Mixto de Turismo se creó después de 20 años de trabajo para llegar a este punto, y eso es algo que hay que destacar. Fue una propuesta impulsada desde el sector público y privado, con el objetivo de fortalecer la promoción y la planificación turística a corto, mediano y largo plazo.

Si bien ya veníamos trabajando en esa línea, ahora contamos con un marco legal que nos permite profundizar esa articulación y darle una mayor participación al sector privado, como el Centro Empresario de Azul y todos los actores vinculados al turismo, para que tengan poder de decisión y voto en el desarrollo y la planificación turística del distrito.

Es importante destacar que el proyecto fue aprobado por unanimidad, lo que demuestra el consenso alcanzado entre todos los sectores involucrados.