El escándalo por el sorpresivo reconocimiento de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 produjo un fenómeno inesperado en el fútbol bonaerense: Lanús y Banfield, rivales históricos del Sur, terminaron unidos para defender a Claudio “Chiqui” Tapia. La coincidencia entre dos clubes enfrentados desde hace más de un siglo generó sorpresa y una ola de burlas en redes sociales, donde los tildaron de “secanucas”.

El primero en fijar posición fue Matías Mariotto, presidente de Banfield, quien aseguró en X que “nadie se opuso” durante la reunión del Comité Ejecutivo en la que —según él— se ratificó el título a Rosario Central. Su mensaje apuntó directamente a Estudiantes de La Plata, que horas antes había denunciado que no hubo votación y que la decisión fue unilateral por parte de la AFA.

Che Mati y justo... JUSTO andaban por ahi Di Maria, Belloso, Holan y Broun para que les den la copa. Que casualidad — Ale (@Aledigas19) November 20, 2025

En medio de la tensión, apareció la voz del otro lado del clásico del Sur. Hernán Arboleya, directivo de Lanús, sostuvo que estuvo presente en la reunión de la Liga Profesional y que no solo hubo aprobación general, sino también “un aplauso cerrado” al momento de entregar el trofeo. En su descargo, también cuestionó al presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, al señalar que “deja expuestos” a quienes representan a su club.

La postal de Lanús y Banfield alineados detrás de Tapia no pasó desapercibida. En un clásico donde los hinchas suelen coincidir en casi nada, esta vez sí coincidieron… para criticar. En X, los usuarios dispararon con ironía: “Arrodíllate caballero, serás ungido con la copa secanucas”, bromeó uno. Otro apuntó: “No puede ser que todos los dirigentes se estén bajando la tanga con Tapia”. Incluso hubo quienes reavivaron sospechas por la aparición en escena de figuras como Ángel Di María, Gonzalo Belloso y Ariel Holan justo en el momento de la entrega.

Arrodíllate caballero, serás ungido con la copa secanucas — Nilius (@Nilius4) November 21, 2025

El término “secanucas”, que volvió a circular con fuerza, surgió tras un video viralizado en 2024 donde un colaborador secaba la nuca del presidente de la AFA durante un partido. Desde entonces, algunos hinchas lo usan para burlarse de dirigentes o clubes considerados “sumisos” a las decisiones de la cúpula de Viamonte.

Mientras Estudiantes insiste en que no existió votación, desde Lanús y Banfield —por única vez en la misma vereda— aseguran lo contrario. Y el inesperado alineamiento de dos enemigos eternos se convirtió en otro capítulo insólito del fútbol argentino, donde hasta el clásico del Sur quedó envuelto en la polémica por el título del Canalla.