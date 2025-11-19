Un automovilista de 33 años está acusado de atropellar y matar a otro hombre (Cristian Lucero) en un crimen sucedido en el barrio bahiense Vista Alegre. El hombre fue aprehendido por la Policía.

Juliana, hermana de la víctima, habló con La Brújula 24 y fue contundente: “Le dijo que lo iba a pisar con el auto y lo hizo”.

Según relató, Cristian estaba comprando en un kiosco cercano a su vivienda cuando mantuvo un cruce verbal con un hombre al que no conocía. “Tuvieron una discusión, no se conocían de antes, y lo pasó por arriba. No sé si una o dos veces. Seguro estaba drogado, una persona normal no hace eso”, señaló.

La joven también cuestionó la demora en la atención médica. Aseguró que la ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar y que fueron los propios vecinos quienes intentaron asistir a Cristian mientras agonizaba. “A mi hermano lo subieron con pulso a la ambulancia, los enfermeros iban sentados mirándose entre ellos, no lo reanimaron más”, denunció.

Juliana desmintió versiones que hablaban de un conflicto previo entre ambos hombres. “Eso es mentira. No se conocían. Mi hermano se dedicaba a su familia. A menos de diez pasos de mi casa lo mataron. Ojalá este tipo se pudra en la cárcel”, expresó. Cristian Lucero era padre de tres hijas.

El dramático testimonio coincide con el de Naiara, una vecina que escuchó el estruendo y salió a la calle: “A los segundos escucho un auto derrapar y un golpe. Un vecino gritaba ‘lo mataron’. Cuando llegué, Cristian estaba en el suelo, se quejaba, pero pasó más de 20 minutos hasta que llegó la ambulancia”. La mujer afirmó que el agresor fue detenido a pocos metros del lugar.

El acompañante de la víctima también habría confirmado que ambos estaban saliendo del kiosco cuando se produjo el ataque. El sospechoso, identificado como Franco Andrés Lembo, de 33 años, fue detenido y trasladado a la comisaría Quinta. Está acusado de homicidio con dolo eventual. Tras someterse al test de drogas, dio positivo de cocaína. La causa quedó en manos de la UFIJ Nº 5.

